​Лучшая работа в мире

Для несведущих сразу отмечу – круг ежедневных забот здесь весьма однообразен. По утру кашку сварить, постирать тут же выпачканные штанишки, вымыть стол, стул и пол там, где «я сам» только что потреблял свой завтрак. Собрать игрушки, чтобы он, она или оба снова их разбросали. А поскольку у мам на попечении еще и папы, то и обед полноценный, с первым, вторым и третьим, успеть приготовить вовремя.
Самостоятельно одевать детей на улицу, особенно если у вас погодки, один из которых еще на ногах не стоит, а другой от тяжести зимней одежды едва удерживает равновесие, – пожалуй, самое тяжелое, что приходится делать мамам во время «отдыха» в отпуске по уходу за ребенком. Колготки, гамаши, штаны, майка, футболка, кофта, свитер, куртка, варежки, шарф и шапка – и это только один комплект! А если учесть, что мама должна одеваться в первую очередь, дабы потом малыши лишний раз не потели и не нервировали и без того уставших от детского крика соседей, то можете себе представить, в каком состоянии в итоге выходит на улицу бедная женщина?
...На часах только полдень. А впереди – обед, который в горячем виде мама сама и не пробует, выполнение домашних заданий со старшими детками, полдник, снова прогулка, приготовление ужина, ужин, стирка, уборка, умывание, «зубочистинье» малышей и… долгожданный сон. Только ненадолго, ведь посреди ночи еще раз 10 придется встать, чтобы кому-то поправить одеяло, кому-то принести воды, кому-то горшок, а кого-то уже и будить пора. Я уже не говорю о бессонных ночах с больным ребенком, ведь тогда дежурство у мамы не заканчивается, когда остальные ложатся спать. И даже если она забывается в полудреме, то проявляет небывалую чуткость. Как засопел малыш, как перевернулся, как кашлянул, застонал, потянулся – ничего не оставит без внимания этот «железный» работник на самом ответственном посту в своей жизни.
Мои малыши сейчас чуточку подросли, и мне уже кажется, что все это было не со мной. Словно во сне пролетели все эти дни, недели, месяцы, годы. Но я не жалею об этом, конечно. Ведь, будучи рядом с детьми, не оставив их на попечении бабушек, дедушек, нянь, я первая разделила их радость от маленьких достижений – как у них появлялись зубки, как они сделали первый шаг в своей жизни, как сказали мне «нет», «не хочу», «не буду». Как, наконец, признались, что любят меня больше всех на свете! И в этом, наверно, и есть высшая награда для мамы, которая выполняет свою работу и днем, и ночью, и в выходные, и в будни, и больной, и здоровой...
Просто хотелось, чтобы ценили их труд по достоинству. Коллеги, друзья, сестры и братья, бабушки, дедушки и мужья – ваши милые женщины нуждаются в вашей поддержке. Поверьте, решающим здесь может стать даже доброе слово. Только скажите им, что у них умные, добрые и воспитанные дети, и как хорошо мамы выглядят, несмотря на все свои заботы. Вы сразу увидите результат – раздражительность и усталость отойдут на второй план, и с еще большей самоотдачей женщины эти приступят к выполнению своей однообразной, но самой лучшей работы в мире.