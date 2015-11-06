​Лучшая работа в мире

Для несведущих сразу отмечу – круг ежедневных забот здесь весьма однообразен. По утру кашку сварить, постирать тут же выпачканные штанишки, вымыть стол, стул и пол там, где «я сам» только что потреблял свой завтрак. Соб­рать игрушки, чтобы он, она или оба снова их разбросали. А поскольку у мам на попечении еще и папы, то и обед полноценный, с первым, вторым и третьим, успеть приготовить вовремя.

Самостоятельно одевать детей на улицу, особенно если у вас погодки, один из которых еще на ногах не стоит, а другой от тяжести зимней одежды едва удерживает равновесие, – пожалуй, самое тяжелое, что приходится делать мамам во время «отдыха» в отпуске по уходу за ребенком. Колготки, гамаши, штаны, майка, футболка, кофта, свитер, куртка, варежки, шарф и шапка – и это только один комплект! А если учесть, что мама должна одеваться в первую очередь, дабы потом малыши лишний раз не потели и не нер­вировали и без того уставших от детского крика соседей, то можете себе представить, в каком состоянии в итоге выходит на улицу бедная женщина?

...На часах только полдень. А впереди – обед, который в горячем виде мама сама и не пробует, выполнение домашних заданий со старшими детками, полд­ник, снова прогулка, приготовление ужина, ужин, стирка, уборка, умывание, «зубочистинье» малышей и… долгожданный сон. Только ненадолго, ведь посреди ночи еще раз 10 придется встать, чтобы кому-то поправить одеяло, кому-то принести воды, кому-то горшок, а кого-то уже и будить пора. Я уже не говорю о бессонных ночах с больным ребенком, ведь тогда дежурство у мамы не заканчивается, когда остальные ложатся спать. И даже если она забывается в полудреме, то проявляет небывалую чуткость. Как засопел малыш, как перевернулся, как кашлянул, застонал, потянулся – ничего не оставит без внимания этот «железный» работник на самом ответственном посту в своей жизни.

Мои малыши сейчас чуточку подросли, и мне уже кажется, что все это было не со мной. Словно во сне пролетели все эти дни, недели, месяцы, годы. Но я не жалею об этом, конечно. Ведь, будучи рядом с детьми, не оставив их на попечении бабушек, дедушек, нянь, я первая разделила их радость от маленьких достижений – как у них появлялись зубки, как они сделали первый шаг в своей жизни, как сказали мне «нет», «не хочу», «не буду». Как, наконец, признались, что любят меня больше всех на свете! И в этом, наверно, и есть высшая награда для мамы, которая выполняет свою работу и днем, и ночью, и в выходные, и в будни, и больной, и здоровой...

Просто хотелось, чтобы ценили их труд по достоинству. Коллеги, друзья, сестры и братья, бабушки, дедушки и мужья – ваши милые женщины нуждаются в вашей поддержке. Поверьте, решающим здесь может стать даже доб­рое слово. Только скажите им, что у них умные, добрые и воспитанные дети, и как хорошо мамы выглядят, несмотря на все свои заботы. Вы сразу увидите результат – раздражительность и усталость отойдут на второй план, и с еще большей самоотдачей женщины эти приступят к выполнению своей однообразной, но самой лучшей работы в мире.