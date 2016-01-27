​Лучшая сделка года

По экспертным оценкам, сделка стала крупнейшей на этом специфическом рынке за всю историю не только Казахстана, но и СНГ. Впервые на постсоветском пространстве произошло объединение двух крупных финансовых институтов сопоставимых размеров. Результатом интеграции стал существенный рост клиентской базы объединенного банка, которая выросла до 6 млн, отмечается в сообщении ККБ.

Клиенты банка получили доступ к самой широкой инфраструктуре. Это порядка 25% всех банкоматов в стране, 300 отделений, 40% POS-терминалов и примерно такая же доля на рынке карточных платежей.