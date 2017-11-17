Общество
Лучшая шахматистка Казахстана стала послом доброй воли Детского фонда ООН
Инга Селезнева
Казахстанская шахматистка Динара Садуакасова подписала обязательства национального посла доброй воли Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ). Церемония подписания прошла в Службе центральных коммуникаций РК, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

На подпись документ передал Динаре Садуакасовой официальный представитель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Юрий Оксамитный. В своей вступительной речи он подчеркнул, что организация в течение долгого времени искала человека, с которым они могли бы плодотворно сотрудничать.

"Наш выбор пал на Динару Садуакасову, которая может гордиться не только своими успехами в шахматах и изучением языков, но и высоким уровнем гражданской и социальной ответственности. Мы уже имели возможность вместе с Динарой провести некоторые важные мероприятия, и она показала очень хорошие результаты. Я считаю, что важно, чтобы те слова, которые исходят от уважаемого и известного человека, доходили до молодежи и подростков. Например, то, что я говорю, не всегда понятно молодежи, и я думаю, что Динара будет намного убедительнее в этом плане", – выразил свое мнение Оксамитный.

Также представитель организации отметил, что уже сейчас они готовят совместный план работы с новым послом. И ближайшее мероприятие с участием шахматистки уже в статусе посла доброй воли пройдет в столичном Дворце мира и согласия 20 и 21 ноября, это будет международная конференция "Казахстан дружный к ребенку".

"И в этой конференции мы пригласили участвовать подростков, чтобы послушать их мнение по тем или иным вопросам. Ведь не всегда те проблемы, которые мы определяем как приоритетные, важны для подростков и молодежи. Там Динара и будет общаться с ребятами", – заключил он, перейдя к подписанию обязательств.

Уже будучи послом доброй воли Детского фонда ЮНИСЕФ, Динара Садуакасова призналась, что обладать таким титулом для нее большая честь.

"Это исторический момент в моей жизни и в нашей стране. Я надеюсь, что мои успехи в шахматах позволят мне стать тем голосом, который поможет ЮНИСЕФ привлечь внимание к самым уязвимым и нуждающимся детям в Казахстане, их проблемам. Я осознаю всю ответственность, которая передается мне с этим титулом, и понимаю, как много мне еще предстоит учиться с помощью организации", – призналась шахматистка.

Кроме того, она отметила, что сотрудничала с организацией на протяжении года и сделала для себя отдельные выводы, опираясь на которые, она будет работать будучи послом доброй воли.

"За прошедший год активного общения и сотрудничества с ЮНИСЕФ, я поняла, что в вопросе прав детей есть очень много нюансов, ведь каждое право ребенка подразумевает под собой ответственность и обязанности как взрослых, так и самих детей. Благодаря ЮНИСЕФ я узнаю много нового о правах самых незащищенных групп детей: с особыми потребностями, ставших жертвами и свидетелями преступлений, совершивших преступления, и детей, которые подвергаются насилию даже в собственных семьях. Я надеюсь, что смогу внести свой вклад в защиту прав этих детей. Я благодарна ЮНИСЕФ за доверие и сделаю все возможное, чтобы это доверие оправдать!" – поделилась Динара Садуакасова.

Отвечая на вопросы журналистов, Юрий Оксамитный рассказал, каким образом отбирался кандидат.

"Специальной формулы и системы у нас нет. По сути, это обоюдный процесс. Послами становятся люди, которые известны, причем известны не только своими достижениями в литературе и в культуре, живописи и спорте. Отбираются те люди, которые одновременно с этим хотят использовать свою известность для того, чтобы оказывать содействие обществу", – пояснил представитель Детского фонда ООН.

Динара Садуакасова, можно сказать, встала в один ряд со многими знаменитыми всему миру людьми. По словам Оксамитного, послами доброй воли Детского фонда ООН являются такие люди как: Месси, ребята из футбольной команды "Барселона", Дэвид Бекхэм, Роджер Федерер и многие другие. В течение ряда лет национальным послом Детского фонда ООН и региональным представителем был Анатолий Карпов (международный гроссмейстер и чемпион мира по шахматам), долгое время эту функцию исполнял Батырхан Шукенов.

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