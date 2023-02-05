Лучшая защита – нападение: казахстанская дзюдоистка укусила бельгийку во время поединка (видео)

Фото: Sportx.kz

Казахстанская дзюдоистка Айгерим Абилкадирова объяснила свой скандальный поступок на турнире "Большой шлем" в Париже (Франция), передает Кazpravda.kz.

Видео поединка, где казахстанская дзюдоистка укусила соперницу за ногу, разлетелось вчера в соцсети.

На своей странице в Instagram Абилкадирова опубликовала комментарий по этому поводу.

"Хочу ответить всем диванным критикам. Вчера я боролась на Grand Slam в Париже с бельгийской спортсменкой. Она вытянула мне болевой прием на локтевой сустав. Я подала сигнал о сдаче, но, несмотря на это, бельгийская спортсменка продолжила ломать мою руку.

После того, как я услышала хруст в своем локтевом суставе, от безысходности и боли автоматически укусила ее. Плюс ко всему этому, судья вообще никак не отреагировал и не остановил схватку", - сказала спортсменка.