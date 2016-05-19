​Лучшая защита – профилактика

Между тем специалисты не подвергают сомнению, что в настоящее время именно вакцинация является самым действенным инструментом профилактики опасных болезней. Общеизвестный факт: благодаря вакцинопрофилактике человечество победило оспу и полиомиелит, значительно сократилась заболеваемость туберкулезом и вирусными гепатитами А и В.

Результаты исследований, проведенных Американским центром контроля и профилактики заболеваний еще в 1999 году, свидетельствуют, что за последние 100 лет продолжительность жизни населения Земли увеличилась на 30 лет, причем на 25 лет – за счет вакцинации и на 5 – за счет доброкачественной питьевой воды.

Для Казахстана здоровье своих граждан – самая большая ценность. Многие болезни легче предотвратить, чем лечить. Поэтому вакцинопрофилактика в стране является стратегически важным подходом в сохранении здоровья нации.

По словам заместителя директора департамента эпидемиологического мониторинга инфекционных и паразитарных заболеваний Научно-практического центра санитарно-эпидемио­логической экспертизы и мониторинга Айнагул Куатбаевой, в соответствии с Кодексом Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» в РК проводится работа по обеспечению высокого охвата иммунизацией. В отличие от других государств региона, все вакцины, включенные в Национальный календарь профилактических прививок, бесплатны для казахстанцев. Чтобы обеспечить бесперебойную доставку вакцин, медики планируют 25-процентный запас препаратов на следующий год. Для сравнения отметим, что в Китае такой запас составляет лишь 10% от необходимого количества, а в Узбекистане и Кыргызстане – по 5%. «На уровне участка, города, района и области иммунизацией должно быть охвачено не менее 95% населения, лишь в этом случае удается предотвратить вспышки вакциноуправляемых инфекций. Подтверждение мы увидели во время вспышки кори, которая была зафиксирована в основном среди подростков и взрослых, то есть тех групп, где охват населения прививками низок», – говорит Айнагул Мухановна.

Основная деятельность Министерства здравоохра­нения и социального развития в области иммунопрофилактики связана с обес­печением устойчивого финансирования программы иммунизации.

Казахстан закупает главным образом вакцины, рекомендованные и сертифицированные Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), качество которых гарантировано ею же, а безопасность и эффективность их доказана научными исследованиями и испытаниями.

В республике постоянно совершенствуется Национальный прививочный календарь. Так, в 1998 году впервые внедрена вакцинация против вирусного гепатита В среди новорожденных и медработников, с 2005 года – против краснухи; в тот же период стала доступна комбинированная вакцина, включающая вакцины АКДС и против вирусного гепатита В, прививки против гемофильной инфекции в плановом порядке в Казахстане делают с 2008 года. В настоящее время за счет республиканского бюджета закупаются вакцины против 17 инфекционных заболеваний, а за счет средств местного бюджета – против 4 инфекций.

В 2010 году в рамках выполнения Государственной программы «Саламатты Қазақстан» в Национальном календаре иммунизации появилась возможность прививать детей против пневмококковой инфекции. Статистика Всемирной организации здравоохранения свидетельствует, что менингиты и пневмонии пневмококковой этиологии ежегодно уносят жизни от 700 000 до 1 000 000 детей младше 5 лет. В Казахстане смертность от пневмонии занимает третье место среди всех причин смертности детей в возрасте до года и первое место среди причин смертности от инфекционных заболеваний.

Педиатры предупреждают, что перенесенный в раннем возрасте пневмококковый отит может привести к снижению слуха, примерно в 15% случаев менингит, поражающий детей до 5 лет, оказывается вызван пневмококком, а пневмонии, вызванные этим возбудителем, характеризуются высокой температурой и осложнениями, трудно поддающимися лечению. И это, к сожалению, неполная статистика. Специалисты признают, что зарегистрировать удается лишь верхушку айсберга.

Входными воротами пневмококковой инфекции являются слизистые оболочки верхних дыхательных путей, где пневмококк может находиться в течение длительного времени, не оказывая неблагоприятного влияния на организм человека. Пневмококковой инфекции подвержены дети и взрослые с иммунодефицитом, люди, чей организм ослаблен хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, болезнями почек и эндокринной системы, онкологическими заболеваниями, а также пожилые люди. Восприимчивость к пневмококковым инфекциям очень высока, поэтому вспышки регистрируются не только в детских коллективах, но и в семьях, причем в последнем случае мишенью инфекции оказываются пожилые люди. В нашей стране, где под одной крышей проживают представители нескольких поколений, зачастую именно бабушки и дедушки проводят большую часть времени с внуками и находятся рядом с детьми, и это, учитывая их возраст и ослабевший иммунитет, достаточно рискованно.

Ситуацию усугубляет то обстоятельство, что после перенесенной пневмококковой инфекции формируется избирательный иммунитет, не защищающий от повторного заражения другими типами пневмококка. С другой стороны, пневмококк коварен и хорошо привыкает к антибиотикам, которые врачи обычно назначают для борьбы с болезнью. Может выработаться резистентность (невосприимчивость к лекарству), и со временем становится все труднее подобрать препарат, который поможет конкретному больному.

Действительно, при таком раскладе ситуации по распространенности заболевания пневмонией, отитами и другими их осложнениями и трудности лечения верным и единственным инструментом предупреждения пневмококковой инфекции является вакцинация. При этом специалисты уверены, что в Казахстане приняли правильное решение, первым делом включив в Национальный календарь обязательные прививки для самых маленьких жителей страны. Ввиду опасности данных заболеваний для малышей вакцинацию необходимо проводить в раннем возрасте, до двух лет. К примеру, прививки от оспы можно ставить и в более позднем возрасте из-за более или менее благоприятной ситуации с данным заболеванием.

К сожалению, риск заразиться и получить тяжелые осложнения очень велик. Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции важно и для снижения количества носителей среди населения. Среди представителей всех возрастных групп, включая детей до 5 лет, число носителей пневмококковой инфекции очень велико, отмечает Айнагул Куатбаева.

По словам Ляззат Ералиевой, доцента кафедры детских инфекционных заболеваний КазНМУ, с начала кампании по вакцинации наблюдается стойкая тенденция к снижению смертности среди детей до 5 лет в Мангистауской, Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Западно-Казахстанской областях. Если в 2010 году общий уровень заболеваемости составлял 19,46 на 1 000 новорожденных, то сейчас – 12,1 на 1 000 новорожденных. В Караганде и Карагандинской области, где плановую вакцинацию начали проводить в 2012 году, к 2014 году смертность среди новорожденных снизилась с 14,4 до 10 на 1 000, а заболеваемость болезнями органов дыхания сократилась вдвое. «Имеются данные, в соответствии с которыми среди вакцинированных детей распространенность серотипов, или разновидностей, пневмококковой инфекции, способных вызвать заболевание, в 2,4 раза меньше, чем среди детей, которые еще не получили прививку. Внедрение вакцинации от пневмококковой инфекции поз­волило снизить носительство серотипов, способных вызвать заболевание, и опосре­дованно сократить риск развития пневмококковых инфекций у взрослых людей», – утверждает Ляззат Ералиева. В конечном итоге уменьшится количество случаев госпитализации и летальных исходов.

В разных странах для вакцинации против пневмококковой инфекции применяют разные типы вакцин. Многие страны, где кампании по иммунизации проводятся на протяжении длительного времени, сначала применяли 7-валентную вакцину, действующую на семь серотипов пневмококка, а по мере появления на рынке вакцин с более высоким содержанием антигенов переходили на 10- и 13-валентные. Со дня внедрения вакцинации против пневмококковой инфекции в Казахстане используется только 13-валентная вакцина. Этот препарат зарекомендовал себя высокой эффективностью и безопасностью, подчеркивает Айнагул Куатбаева.

Как отметила Ляззат Ералиева, в настоящее время расширяется список показаний для вакцинации против пневмококковой инфекции. Если раньше в качестве главной целевой аудитории фигурировали дети до 2 лет, то теперь очевидно, что иммунизация поможет поддержать здоровье детей более старшего возраста и пожилых людей – и тем, и другим для защиты от пневмококковой инфекции достаточно одной прививки. «Детям с иммунодефицитными состояниями, детям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, перенесшим операции по пересадке органов, вакцинация необходима по жизненным показаниям, и мы добиваемся того, чтобы такие пациенты могли получать прививки на бесплатной основе», – прокомментировала эксперт.

Медики признают: нередко кампании по вакцинации приходится проводить, прео­долевая сопротивление населения, людей, не желающих выслушать доводы врачей и медсестер. Между тем давно известно, что болезнь легче предупредить, чем вылечить. К тому же родители могут сами подстраховаться от неприятных последствий, соблюдая несложные правила. Перед проведением вакцинации (на которую, к слову, взрослые дают письменное согласие) ребенок должен пройти осмотр специалиста и получить в медицинской карте соответствующую запись. В свою очередь, медики должны обеспечить наблюдение за реакцией на прививку в течение 30 минут после введения непосредственно в процедурном кабинете, а затем на протяжении трех дней (до 11 дней для живых вакцин) – на участке.

Более подробную информацию о действии вакцины, а также о противопоказаниях к иммунизации можно получить по телефону рес­публиканской «горячей линии» по вопросам вакцинации 8 800 080 55 88.