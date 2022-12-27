Лучшая жизнь – в наших руках

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Роза Рымбаева, народная артистка Казахстана, лауреат Государственной премии РК

Январские события уходящего года, как и декабрьские события 1986-го, вошли в историю нашей страны. 

Мемориал «Тағзым», который открыл в минувшую пятницу Глава государства, – это дань памяти невинно погибшим. Как мы помним, 2022 год начался с мирных митингов. Но в итоге все эти выступления переросли в массовые беспорядки и погромы с большими негативными последствиями для всего нашего общества.

Как отметил Касым-Жомарт Токаев,­ героизировать бандитов, радикалов нельзя. Истинные герои нашей страны – врачи, медсестры, учителя, преподаватели, ученые, труженики предприятий…

В Казахстане проживают представители более ста национальностей. Такой большой семьей мы и должны строить лучшее будущее, стремиться к качественному уровню жизни, к общности, к единству, взаимопониманию, иметь общие стремления. Ведь Казахстан – наша общая Родина, общий дом. Каждый из нас должен это понимать, ставить высокие цели, вносить в их реализацию свой личный вклад, который может заключаться в получении образования, честной работе.

К сожалению, мне не удалось побывать на открытии мемориала «Тағзым» – здоровье не позволило. Но при первой возможности отправлюсь на место его возведения и обязательно возложу цветы.

Мы все, и молодые люди, и более опытные, понимающие жизнь казахстанского народа, знающие его историю, должны с глубоким уважением относиться к мемориалу. Надеюсь, что он будет не только напоминанием о прошедших событиях, но и станет влиять на отношение казахстанцев к своей стране, к своим соотечественникам, побуждать ценить мир и согласие.

Сегодня нам необходимо сделать все возможное, чтобы подобная трагедия больше никогда не повторилась.

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