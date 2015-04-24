Свежий выпуск Лучше без посредников Сергей ОСАНОВ

Среди поставщиков – птицефабрики из Акмолинской, Костанайской, Карагандинской, Северо-Казахстанской, Алматинской и Восточно-Казахстанской областей. Гости и жители столицы смогут оценить разнообразные деликатесы, приготовленные из курицы. Любители мяса индейки смогут приобрести продукцию известной уже и за пределами нашей республики компании «Ордабасы құс» из Южного Казахстана.

– На таких специализированных ярмарках птицеводы смогут торговать напрямую, минуя посредников, поэтому цена здесь будет ниже рыночной, при этом в выигрыше будут как продавцы, так и покупатели, – резюмировал президент Союза птицеводов Казахстана Руслан Шарипов.



