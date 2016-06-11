​Лучше, чем в прошлом году

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Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар

На брифинге в региональной Службе коммуникаций руководитель областного управления образования Бахыт Бексеитова отметила, что в текущем году из 115 претендентов на «Алтын белгi» свои знания подтвердили 78 выпускников, что на 20% больше, чем в прошлом году. Сдали на «отлично» по всем предметам тестирования 323 выпускника, из них 78 обладателей аттестата «Алтын белгі» и 28 – «Үздік аттестат». По словам спикера, в нынешнем году результат свыше 100 баллов на ЕНТ показали 808 школьников.

Среди городов и районов области по итогам ЕНТ лидируют областные специализированные организации образования, средний балл которых – 100,14. Отличились Баянаульский (средний балл – 94,83), Иртышский (94,65) и Лебяжинский районы (90,02).

По словам Б. Бексеитовой, такие показатели ЕНТ в нынешнем году не случайны. Управлением образования был принят ряд управленческих решений, которые позволили более сильным районам и школам по итогам ЕНТ прошлого года взять шефство над отстающими. В частности, из управления образования облас­ти в Баянаульский, Успенский и Качирский районы были направлены сильнейшие руководители отделов. Из Майского района, который в прошлом году показал второй в регионе результат, в Павлодарский была «откомандирована» заведующая районным отделом. Эти рокировки во многом помогли достигнуть хороших результатов.

Также руководитель областного управления рассказала еще об одной показательной новинке. Речь идет о школе «Жас дарын», всегда показывающей отличные результаты тестирования. Так вот, при подготовке к нему она берет шефство над сельскими школами. В текущем году «Жас дарын» курировала Успенский и Павлодарский райо­ны. В результате выпускники первого показали средний балл на 12 пунктов больше прошлогоднего, а второго – выше, но на 9 баллов. В минувшем году «Жас дарын» взял шефство над Майским районом, который, как уже говорилось, по показателям ЕНТ занял второе место в области. К следующему Единому национальному тестированию передовая школа будет курировать Актогайский район. 

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