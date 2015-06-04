Лучше гор могут быть только горцы Свежий выпуск 518 Валентина ФИРОНОВА, фото автора

Зебура друзья и близкие ласково называют Зебо. Так он окрестил и свой гостиничный дом, где почитают за счастье бывать туристы из разных стран. Поляки даже книгу о нем написали. Толстую. С фотографиями. Снимков столько, что не пересчитать. И везде счастливые, смеющиеся и улыбающиеся люди. Собирают виноград, кормят кур, ездят на лошадях, путешествуют по горным склонам, изучают флору и фауну, постигают кулинарные пристрастия местных жителей, из первых уст узнают секреты грузинской кухни…

Нам всего спектра удовольствий за несколько часов общения с Зебуром, его семьей и друзьями вкусить не удалось, но порадовать душу грузинскими песнями и танцами они смогли сполна. Трудно подобрать слова и для того, чтобы описать грузинское хлебосолье. Блюда бессчетно подавались одно за другим, и «есть» их в конце пиршества можно было только глазами.

А вот танцы почтенных гостей Зебура нас зажгли с полоборота. Однако темп молниеносного действа выдержать удалось только истинному грузину – координатору нашего тура, ведущему специалисту рекламного и маркетингового отдела департамента туризма и курортов Аджарии Михеилу Коплатадзе.

Миша, как мы его называли между собой, настолько талантливо, душевно и органично вписывался в любую народную песню и танец, что создавалось впечатление, что он прирожденный артист и та сфера, которой он сейчас занимается, в его жизни отнюдь не главная. Хотя сам Михеил, естественно, так не считает. Он, человек, выросший в интеллигентной профессорской семье, получивший европейское образование, выбрал поначалу для себя банковскую сферу и был в ней вполне успешен. Но… Рабочий день для него тянулся так долго, что он постоянно поглядывал на часы. В конце концов, эта маета ему надоела, и он кардинально поменял свое поприще. Нашел! Туризм – его конек. Теперь он готов работать круглосуточно. Любовь к своей стране, знание языков, рыцарское отношение к гостям делают общение туристов с ним приятным, полезным и незабываемым. На помощь Михеил готов прийти в любое время суток. Нередко мы сами были свидетелями того, как Миша объяснял попавшим в затруднительную ситуацию туристам дорогу. Подвозил их, угощал, оплачивая из своего кармана блюда и напитки. Эти поступки, естественные для Михеила, у приезжих вызывали неописуемое изумление и легкое онемение.

Впрочем, Михеил – не исключение. Гость, а тем более гость страны – для грузина человек особый. Что нам во всей красе продемонстрировали Зебо и его друзья. Мудрые, рассудительные, неторопливые. Им по нраву патриархальный уклад, при котором спешить некуда. Они живут натуральным хозяйством, повседневно заботясь о саде, огороде, живности. Место, где они обитают, настоящий оазис тишины и свежего воздуха. Не зря сюда, как магнитом, тянет туристов из разных стран. Да и как сюда не рваться? Тут тебя побалуют и вкуснейшими молочными продуктами, и свежеиспеченным местным хлебом, и домашним вином, приготовленным по старинным рецептам. А местную минеральную воду «Кокотаури», удостоенную международного сертификата качества, полезную при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, пей хоть ведрами.

Однако здоровое питание, основанное на экологически чистых и вкусных продуктах, – не единственная фишка для туристов. Не менее интересный «пунктик» – приобщение к народным промыслам. Хочешь? Тебя тут и корзины плести научат, и поделятся секретами приготовления местных блюд и вина. Приобщат к секретам пчеловодства, виноградарства, организуют охоту и рыбалку.

Тем и хорош отдых в таких первозданных уголках природы, что здесь есть простор не только для активного и полезного отдыха, но и выпадает шанс приобрести полезный навык, обрести друзей и научиться чему-то новому.

А грузинский дом – особая «песня». Это всегда открытые двери и сердца. Традиции, которые передаются от поколения к поколению. Здесь никогда не бросят гостя на произвол судьбы. Если вдруг случилось, что он перебрал спиртного, его или проводят до дома или оставят ночевать, чтобы с ним ничего не случилось плохого в дороге. Но и к гостю здесь, оказывается, предъявляются определенные требования. И в первую очередь к нравственности.

Сейчас, как в древние времена, не приходится сдавать хозяину у входа оружие, чтобы подтвердить свои мирные намерения, но вот быть сдержанным, скромным и любезным желательно.

Когда я спросила Зебо о том, давно ли он живет в этих местах, он даже слегка обиделся. Улыбнулся, выдержал паузу и сказал: «800 лет!» Сделал еще одну паузу и добавил: «Столько лет здесь жили мои предки…»

Если спросить у грузина, кто самый бедный и несчастный, тебе ответят: «Тот, у кого нет друга». «А кто самый богатый и счастливый?» «Тот, у кого много верных друзей». Там, где поселились дружба и терпение – в семье, во дворе, в доме, на улице, в селе, в городе, в стране, – там все человеческие радости собираются вместе. А это мир, согласие, любовь и счастье.