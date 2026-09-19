Лучше гор могут быть только горы

Статьи,Туризм
Асет Калымов
собственный корреспондент по Алматинской области

Немаловажное место в индус­трии туризма Алматы и Алматинской области занимает горнолыжный сегмент. В последние годы эта сфера развивается дос­таточно интенсивно, привлекая отечественных и зарубежных инвесторов. В частности, сейчас на слуху у многих казахстанцев проект горнолыжного курорта Almaty Superski, включающего пик Кумбель и урочище Кок-Жайляу.

фото Юрия Беккера

По международным стандартам

Его концепцию разработала меж­дународная консалтинговая компания Pas Grau International из Андорры с 70-летней историей. Она специализируется на стратегическом развитии крупнейших горнолыжных курортов. В портфеле предприятия – свыше 120 проек­тов, в том числе французский Куршевель, швейцарские Давос и Сент-Мориц, американские Вейл и Аспен.

Ожидается, что Almaty Superski станет ядром формируемого ныне Алматинского горного кластера. Под застройку отведут около 1 тыс. га Иле-Алатауского нацио­нального парка. На этой территории возведут 60 км горнолыжных трасс и 17 подъем­ников. По оценкам экс­пертов отрасли, благодаря строительству нового курорта и модернизации действующих Шымбулака, Акбулака и Oi-Qaragai пропускная способность горного кластера Алматы вырастет с нынешних 2 млн до 8–9 млн туристов в год. Оператором проекта выступает компания Kazakh Tourism Development, входящая в состав госхолдинга «Байтерек».

Коммуникации и инженерную инфраструктуру построят за счет государственного льготного займа от Банка развития Казахстана. Все остальное – на частные инвестиции. Стоимость работ по проектно-сметной документации, утвержденной еще десять лет назад, составляет около 500 млн долларов. Эта сумма может вырасти из-за внедрения новых экологичных технологий, которые будут использованы с учетом мнения экологов и общественников.

Одной из ключевых задач проек­та власти называют повышение доступности горного отдыха для жителей Алматы и других регионов республики. К примеру, сейчас один день катания на лыжах на Шымбулаке для семьи из пяти человек обходится в среднем в 100 тыс. тенге, что делает отдых довольно дорогим удовольствием. Almaty Superski должен создать ценовую конкуренцию и обеспечить необходимые условия для людей с инвалидностью, пожилых граждан, а также семей с маленькими детьми.

Мастер-план курорта ориентирован не только на профессиональных лыжников, но и начинающих спортсменов. Его цель – развитие массового туризма. Особое внимание уделят сохранению природного ланд­шафта, флоры и фауны урочища Кок-Жайляу. Для этого предусмотрено использование возобновляемых источников энергии и проведение цифрового мониторинга окружающей среды. Строительно-монтажные работы, стартовавшие в июле текущего года, планируется завершить к 2029-му. К слову, проект Almaty Superski поддержали известные спортсмены, экономисты, предприниматели и общественные деятели страны.

Путь к горнолыжной Мекке

Одним из крупных комплексов, служащих примером современной туристической инфраструктуры, является курорт международного класса Oi-Qaragai площадью 105 га, открывшийся в живописных предгорьях Заи­лийского Алатау в 2019 году. Нынешней весной отечественные предприниматели озвучили планы масштабного расширения горнолыжного парка. Объем­ частных инвестиций в проект составит 57,2 млрд тенге, будет создано 200 рабочих мест.

Здесь функционируют подъемники, канатные дорожки, лыжные трассы. Рядом к услугам отдыхаю­щих рестораны национальной кухни, гостиница, пункты проката спортивного снаряжения. Сюда приезжают кататься на лыжах, санках, скейтбордах, надувных камерах. Большинство посетителей – алматинцы, а также зарубежные туристы.

Всего за несколько лет Oi-Qaragai стал популярной локацией, даю­щей уникальную возможность местным жителям и гостям нас­ладиться прекрасным отдыхом на природе и, что немаловажно, обеспечивающей мультипликативный эффект для развития экономики региона.

По словам руководителя управления туризма Алматинской области Куанышбека Мирамбек­улы, в ближайшие три года за счет государства на территории Oi-Qaragai намечено построить водопровод, проложить дополнительную линию электроснабжения, канализацион­ную систему. Предус­мотрена реконструкция подъездных путей, ведущих к курорту от Талгарского тракта.

В перспективе отечественные инвесторы намерены построить канатную дорогу Oi-Qaragai – Шымбулак, которая соединит не только эти объекты, но и расположенные между ними турбазы «Алматау», «Ким-Асар», «Бутаковка», «Котырбулак» и «Пионер». В горной местности поток туристов не снижается круглый год. Поэтому акцент делается на всесезонную работу горнолыжных курортов, чтобы летом лыжные трассы использовать в качестве велосипедных и пеших маршрутов.

По мнению советника президента Национальной лыжной ассоциации РК Аскара Валиева, есть проблема перегружен­ности популярных комплексов. В выходные дни на подъездных путях к Медеу и Шымбулаку образуются многокилометровые дорожные заторы. Значительный рост числа любителей покататься­ на лыжах привел к тому, что инфраструктура не выдерживает такого наплыва.

Вот почему необходимо развивать горный туризм, являющийся­ во всем мире одним из самых прибыльных и инвестиционно привлекательных секторов экономики. И тогда Алматы может стать горнолыжной туристичес­кой Меккой.

#горы #туризм #Almaty SuperSki #горнолыжный курорт

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