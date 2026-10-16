Лучше ходить на танцы, чем за таблетками

«Серебряные» устькаменогорцы отказываются лежать на диване и живут в ритме танго, румбы, мамбы, вальса.
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