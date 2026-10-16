Лучше ходить на танцы, чем за таблетками

Статьи,Качество жизни
Галина Вологодская
собственный корреспондент по ВКО

«Серебряные» устькаменогорцы отказываются лежать на диване и живут в ритме танго, румбы, мамбы, вальса.

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Большой зал, музыка, танцевальные пары. Хореограф Айгуль Турганбаева громкими хлопками задает ритм: «Раз, два, три, пируэт…» Пары повторяют движения, на лицах румянец, глаза сияют. «Спину держим, голову выше, про улыбку не забываем!» – ­командует танцмейстер.

– Уже больше ста человек ходят, – чуть позже рассказывает Айгуль Ансагановна. – Сначала была одна группа, потом вторую набрали. И люди продолжают приходить. Мы сейчас третью открыли для новичков.

Считается, что танцы – занятие женское. Но в хореографической студии устькаменогорского Цент­ра активного долголетия десятки мужчин! Как с юмором говорит педагог, она ловит кавалеров на улице. А если серьезно, мужчины приходят сюда с признанием, что всю жизнь мечтали о танго или, например, сальсе, и только сейчас жизнь дает им такой шанс. Когда ты в серебряном возрасте, уже не надо спешить на работу, дети самостоятельные, внуки подросли. Можно посвятить время тому, к чему лежит душа, тем более что для пенсионеров в центре все на бесплатной основе.

– У нас самому молодому кавалеру 76 лет, самому старшему 87, – приводит детали хореограф. – Все обожают танцевать. Недавно начали репетировать новый вальс, 80-летний Абилхаир-ага подходит и благодарит: «Айгуль, я всю жизнь мечтал об этом танце!»

В студию новички приходят без подготовки. Два-три месяца занятий – и люди меняются на глазах. Кто жаловался на больные коленки – перестают хромать, у кого прыгало давление – забывают о проблеме. Крепнут мышцы, повышается жизненный тонус, появляются желания, интересы. Более того, одна группа «серебряных» артистов практически тем же составом ударилась в скандинавскую ходьбу. В восемь утра пенсионеры, как штык, в полной готовности на месте сбора. Вмес­те делают утреннюю зарядку, причем в любую погоду – снег, дождь, метель, смог – ни на что не смотрят. Занимаются в удовольствие, устраивают вместе восхождение на высшую точку Усть-Каменогорска – гору Казахстан. Еще и поют дружно: «Чтобы тело и душа были молоды».

Как с улыбкой заметила педагог, в мире нет ни одной таблетки, которая могла бы по эффективности и пользе сравниться с сочетанием творчества, хорошего настроения и движения.

– Наука говорит, что чувство счастья несут гормоны – дофамин, серотонин, эндорфины, окситоцин, – рассуждает Айгуль Ансагановна. – Я считаю, все проще. Когда есть любимое хобби и хорошая компания, мир становится лучше и приятнее.

Студия, как и сам Центр активного долголетия, действует второй год. За это время устькаменогорский коллектив уже дважды участвовал в международном конкурсе Golden Grace в Алматы. В первый раз он только заявил о себе, а вот минувшей весной вошел в десятку лучших. Ради этих поездок пенсионеры по полной «врубили» энтузиазм: нашли компанию-спонсора, решили все оргвопросы с дорогой и размещением. «Мы за любой движ с танцами, – юморят сереб­ряные артисты. – Будет возможность, обязательно снова поедем».

– Я больше пятидесяти лет отработала в медицине, – рассказывает пенсионерка Ольга Ивановна. – Сюда стала ходить с первого дня, как только открыли центр. Очень люблю танцевать. Сейчас этот коллектив – моя вторая семья. Дома невозможно усидеть, когда знаешь, что здесь так интересно. Мы здесь зажигаем, у нас после репетиций такой заряд бодрости! Учим разные танцы: русский, казахский, испанский, уйгурский, қара жорға, танго, вальс... Во всех концертах участвуем.

К слову, хореограф от занятий со своими возрастными учениками заряжается не меньшим позитивом. По словам Айгуль Ансагановны, в доброй атмо­сфере творчество бьет фонтаном! Идеи приходят сами собой.

– Выбираю музыку, даю послушать ее, и без труда рождается танец, – признается педагог. – И каждый раз слышу: «Айгуль, спасибо!» У меня здесь не самая высокая зарплата, но я получаю от работы море удовольствия.

#Усть-Каменогорск #хореография #центр активного долголетия

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