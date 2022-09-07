Общество
Лучше летом у костра, чем зимой на солнце
Андрей Кратенко

Шутливая туристская мудрость созвучна сегодняшнему настроению жителей Петропавловска, озабоченных капитальным ремонтом на ТЭЦ-2, где минувшей весной рухнула труба.

Приходится только гадать: успеют энергетики к началу отопительного сезона подлатать котлы или не успеют? Покупать лишние электробатареи или снова понадеяться на тепловиков? Бесспорным в этот момент представляется лишь одно наблюдение: лучше летом у костра, чем зимой на солнце…

Оптимизма добавил местный общественный активист Александр Казанцев, который начал бить тревогу о состоянии Петропавловской ТЭЦ-2 еще задолго до обрушения дымовой трубы. За последнее время Александр Васильевич дважды побывал на этом жизненно важном объекте и вот что там увидел.

– Первый раз зафиксировал, что из 12 котлов в исправном состоянии находятся четыре, котел № 2 полнос­тью отсутствует (после аварии), семь котлов в ремонте, – рассказывает общественник. – До начала отопительного сезона, как нам объяснили, будут отремонтированы четвертый и третий котлы. Но в сильные морозы смогут работать 11 котлов. Ремонтный фонд обеспечен новыми поверхностями нагрева из Барнау­ла, Темиртау, Усть-Каменогорска. Расчетный ресурс элементов будет обеспечен, внешняя и внутренняя коррозия ликвидированы, несущие конструкции котлов обследованы, проведена экспертиза. Две трубы обследованы внутри и снаружи, дефекты устранены, отопительный сезон они отработают. Проблемным вопросом остается строительство новых дымоходов, газоходов. По графику их надо ввести до конца октября.

В ходе второго посещения ТЭЦ (буквально через неделю) Александр Казанцев лицезрел коренные перемены: если неделю назад был залит фундамент под три колонны с установлением анкерных болтов, то теперь оказались готовы уже пять фундаментов под 20 колонн, работала бригада каменщиков из Кокшетау в 15 человек (ранее трудились всего четверо рабочих).

Режим работы – 12-часовой рабочий день без выходных. С появлением фронта работы на новых площадках добавится еще одна бригада каменщиков. На монтаже котлов работают около 500 человек. Ремонтный фонд полностью укомплектован.

– Сам проверял, – акцентировал внимание Александр Казанцев. – Работы выполняются в соответствии с графиком. Появилась уверенность, что отопительный сезон будет обеспечен необходимой тепловой энергией.

Александр Васильевич заверил, что до конца ремонтно-строительных работ он будет регулярно посещать ТЭЦ как общественный контролер, чтобы следить за объемом выполненных работ.

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