​Лучше один раз увидеть

В школах состоялись конкурсы рисунков на заданную тему, ученики готовят театрализованные композиции с участием положительных и отрицательных персонажей любимых мультфильмов. Беседы о защите прав, борьбе с коррупцией и нулевой терпимости проводятся со старшеклассниками, учащимися колледжей и студентами. Новой формой воспитания антикоррупционной культуры стало «судебное слушание», которое состоялось в Западно-Казахстанском государственном университете им. М. Утемисова. Его провели старшекурсники юридического факультета. По разыгранному сюжету, взятому из реальной жизни, было рассмотрено уголовное дело подозреваемого во взяточничестве.
Комментируя столь необычное практическое занятие, представители правоохранительных органов отметили, что студенческим судом соблюдены все требования Уголовно-процессуального кодекса и вынесен справедливый приговор. После окончания процесса сотрудники департамента и специалисты суда ответили на вопросы студентов и преподавателей. Участники и зрители такой «игры всерьез» были едины во мнении, что столь наглядный урок, убеждающий в неотвратимости наказания и способствующий формированию антикоррупционного мировоззрения, обязательно пойдет впрок молодежной аудитории. Апробированные в университете «судебные слушания» решено провести и в других вузах Уральска.