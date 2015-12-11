​Лучше один раз увидеть

В школах состоялись конкурсы рисунков на заданную тему, ученики готовят театрализованные композиции с участием положительных и отрицательных персонажей любимых мультфильмов. Беседы о защите прав, борьбе с коррупцией и нулевой терпимости проводятся со старшеклассниками, учащимися колледжей и студентами. Новой формой воспитания антикоррупционной культуры стало «судебное слушание», которое состоялось в Западно-Казахстанском государственном университете им. М. Утемисова. Его провели старшекурсники юридического факультета. По разыгранному сюжету, взятому из реальной жизни, было рассмотрено уголовное дело подозреваемого во взяточничестве.

Комментируя столь нео­бычное практическое занятие, представители правоохранительных органов отметили, что студенческим судом соблюдены все требования Уголовно-процессуального кодекса и вынесен справедливый приговор. После окончания процесса сотрудники департамента и специалисты суда ответили на вопросы студентов и преподавателей. Участники и зрители такой «игры всерьез» были едины во мнении, что столь наглядный урок, убеждающий в неотвратимости наказания и способствующий формированию антикоррупционного мировоззрения, обязательно пойдет впрок молодежной аудитории. Апробированные в университете «судебные слушания» решено провести и в других вузах Уральска.