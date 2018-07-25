Такая возможность появилась благодаря республиканской краеведческой акции, организованной впервые в рамках реализации программы «Рухани жаңғыру».

Как сообщили в областном управлении образования, в число участников мероприя­тия вошли победители рес­публиканских и областных предметных олимпиад, конкурсов научных проектов, соревнований в рамках прог­раммы «Рухани жаңғыру», а также воспитанники детских домов семейного типа, дети с ограниченными физическими возможностями, из малообес­печенных семей и оставшиеся без попечения родителей.

Одна половина школьников сможет увидеть столицу рес­публики, другая – самый северный город страны – Петропавловск. Дети отправятся в несколько потоков, два из них уже вернулись.

Первые на протяжении трех дней посетили Северо-Казахстанскую область, где ознакомились с зимней резиденцией Абылай-хана, мемориалом боевой славы «Вечный огонь», памятниками Карасай и Агынтай батырам, жертвам политических репрессий, с домами купцов Мухамедьярова, Янгуразова и Юзефовича, в двух из которых в свое время жили известные казахские писатели Сабит Муканов и Магжан Жумабаев, мечетью Кызылжар и историко-краеведческим музеем, где состоялся межрегиональный форум.

Кроме того, ребята побывали в городском ботаничес­ком саду, парке Победы и смогли отдохнуть в местном аквапарке.

Вторым выпал шанс съез­дить в Астану. В ходе экскурсии жамбылские школьники посетили Музей Первого Президента, «Байтерек», Библио­теку Первого Президента, Национальный музей Казах­стана, мечеть «Хазрет Султан», музей энергии будущего «Нур Алем» и другие объекты.

Не обошлось и без развлекательной программы. Дети побывали в развлекательном центре «Хан Шатыр», батутном парке и океанариуме, увидели театрально-цирковое шоу, стали участниками международного фотофестиваля, посвященного 20-летию Астаны.

– Мне не терпелось побывать в столице. Одно дело, когда слышишь и читаешь, совсем другое – увидеть собственными глазами. Теперь я убедилась, что все, о чем говорят и пишут, – правда. Астана, действительно, поражает величием и красотой, – поделилась впечатлениями воспитанница областного центра технического творчест­ва Ангелина Григоревская.

– Акцию школьники и их родители восприняли с большим воодушевлением, ведь не каждый раз выпадает возможность съездить в другой город, к тому же бесплатно, – отметила специалист областного управления образования Гулистан Ертагина. – В этом возрасте ребята очень любопытны и открыты к знаниям. Судя по отзывам ребят, все вернулись довольные и полные хороших впечатлений. Думаю, поездка запомнится им надолго.

В начале августа в сопровождении учителей в Астану отправятся еще 17 детей. Между тем в эти дни Тараз принимает первую группу юных гостей из Северо-Казахстанской области. Дети смогут ознакомиться с экс­понатами областного историко-краеведческого музея, посетить знаменитые мавзолеи Карахана, Айши-биби и Бабаджи-хатун, историко-археологический комплекс «Древний Тараз» и другие дос­топримечательности города.