​Лучше пойду пешком...

В начале февраля в Алматы произошел трагический случай – двое пассажиров автобуса, не имеющих электронной карты оплаты проезда «Оңай», поссорились на этой почве с водителем, а затем жестоко его избили. В итоге пострадавший лишился глаза, а полиция по факту начала следствие.

Этот транспортный инцидент, в основе которого лежит бескондукторная оплата за проезд, получил широкую огласку. Дело дошло до того, что, выступая на совещании по вопросам развития Алматы и подготовки к проведению 28-й Всемирной зимней Универсиады-2017, Глава государства, отмечая необходимость решения существующих проблем в сфере ЖКХ и социального обслуживания населения города, сказал о том, что «…Есть определенные нарекания на отдельные неудобства и недоработки системы электронного билетирования «Оңай». Если уж внедряем, тогда надо толково внедрять, чтобы это было понятно, не было отрицательного отношения. Эту работу нужно продолжать», – подытожил Президент.

…Рассказ об этом ЧП привел не случайно. Дело в том, что исполнительная власть, депутаты городского маслихата и владельцы пассажирских предприятий Павлодара тоже намерены в ближайшие месяцы установить в автобусах и трамваях города валидаторы и перейти на электронное билетирование. В конце декабря прошлого года в областном центре даже была проведена презентация этой технологии. Тогда же директор фирмы «Smart Card» (она сейчас пытается внедрить свою новацию и в других городах Казахстана) Куаныш Кабиденов сказал, что «партнер из Южной Кореи является производителем оборудования и программного обеспечения, а Smart Card финансирует его покупку, монтирует и обслуживает. Также фирма создает контрольно-ревизионное управление и организует в Павлодаре 300 точек реализации и пополнения электронных карт».

Далее было объяснено, что «механизм действия электронных карт прост. Пассажир, купивший карту, заходит в автобус и прикладывает ее к валидатору. Аппарат снимает со счета карты сумму оплаты за проезд и информирует человека об остатке денег на балансе». По словам бизнесмена, его компания выпускает пять видов электронных проездных билетов: стандартную карту, социальную, карты школьника, студента и ветерана Великой Отечественной войны. Ресурс карты – 10 лет, покупать ее нужно самостоятельно, а потом периодически пополнять.

– Мы запросим данные о льготниках и выпустим для них персонифицированные проездные карты. Раздаваться они будут в основном через ЦОНы, школьникам – в их учебных заведениях. Все остальные категории граждан должны приобрести карту, стоить она будет 320 тенге, – сказал К. Кабиденов. – Приезжие смогут приобрести карты на въезде в город. Пункты продажи будут в аэропорту и на вокзалах. Гости города смогут их использовать, пока находятся в Павлодаре, а затем сдать и получить назад свои 320 тенге. Однако вернуть карту необходимо в течение трех месяцев и при сохранении чека, – уточнил бизнесмен.

…Такова схема, предложенная этим оператором. По подсчетам специалистов, она позволит вывести из «тени» фактическое число перевезенных пассажиров (читай – их реальную оплату за проезд, так как валидатор не обманешь, и он ничего не утаит) и тем самым повысить доходы автотранс­портных предприятий на 25–30 процентов. Поэтому-то власти и настаивают на скорейшем внедрении системы. Более того, на одной из последних сессий городского маслихата прошлого года народные избранники единогласно проголосовали за то, чтобы запустить проект в жизнь.

…То есть такое решение предполагает тщательный и всесторонний просчет всех «за» и «против». Что, похоже, депутаты не сделали. Об этом на страницах областной газеты «Звезда Прииртышья» в интервью корреспонденту сказал один из авторитетов пассажирского транспорта области, руководитель крупного ТОО «Павлодарский автокомбинат» Александр Панченко.

– В пункте 41 приказа от 26 марта 2015 года № 349 «Об утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом» указано, что оплата проезда, провоза багажа на маршрутах регулярных городских автомобильных перевозок производится наличными деньгами или через систему электронной оплаты за проезд. То, что предлагает наш маслихат, выходит за его полномочия. Насколько я знаю, никакого решения маслихата вообще не поступало в органы юстиции на регистрацию. Зато есть рекомендации отделу ЖКХ заключить договоры с перевозчиками на внедрение электронного билетирования. Чиновники это делают, но не думают о том, что выгодно нам. Пока мы найти общего языка не можем.

…Здесь, как оказалось, возникли разногласия. За свои услуги ТОО «Smart Card», которое позиционирует себя как инвестор, просит 10,94 процента от стоимости каждой поездки, прошедшей через их оборудование. По словам А. Панченко – это кабальные условия, так как почти 11 процентов отчислений за оборудование – значительно больше, чем сумма налогов, которые платит государству его ТОО. Плюс к этому неприемлемые условия заключения договора на 15 лет и его разрыва. А, главное, как сказал руководитель, у человека должен быть выбор, как платить. По крайней мере – в первое время внедрения системы.

…К слову, оказывается, и в соседних городах России работают свои совмещенные системы оплаты проезда, которые исключают конфликты, – электронная карта – наличные деньги – и позволяют тщательно вести учет пассажиров и доходов. Так почему же в Павлодаре нацеливаются именно на эту фирму и ее технологию? Или нам не хватает выбитого глаза у своего водителя?

Можно только предполагать, но, скорее всего, здесь не обошлось без чьих-то «интересов». Так, к примеру, считают многие павлодарцы, когда речь заходит и о сегодняшнем состоянии общественного транспорта города. Два года назад в областной центр были приглашены специалисты одного из алматинских институтов, которые занялись транспортной разработкой схемы Павлодара. В итоге в конце прошлого года появилось и начало внедряться то, от чего жители города не могут отойти до сих пор. Тогда же и появилось выражение: «Лучше пойду пешком».

Дело в том, что в областном центре основной автобусный поток приходился на «квадрат» цент­ральных улиц – Торайгырова, Сатпаева, академика Чекина и Кутузова. По проспекту Кутузова, а также по параллельной улице 1 Мая движутся с ответвления в микрорайоны трамваи. Колесный парк города представлен как автобусами большой вместимости, с проб­лемными сроками эксплуатации, так и современными микро-«ГАЗелями» и «мерседесами». К слову, этим юрким машинам местная власть приписывала то загрязнение воздуха на улицах, то сумятицу в движении, то перегруз проезжей части. А вот павлодарцев их оптимально спланированные маршруты устраивали, как и время нахождения в пути. Так вот, по новой транспортной схеме, ратуя за разгрузку центральных улиц на перспективу, акимат убрал с них все микроавтобусы, перенеся их на второстепенные боковые улицы, где поток пассажиров минимальный.

А вот что касается центральных улиц, где расположены ведущие предприятия торговли, исполнительные администрации и их ведомства, банки, другие общественные офисы, то на расчищенное место пришел новый владелец. В рамках второй волны приватизации автобусный парк № 1 был продан за 1,075 млрд тенге ТОО «Smart Card System». Вы ничего не находите знакомого в названии фирмы? Тем более, что ее также возглавляет Куаныш Кабиденов. Который, выполняя условия контракта, обновил парк № 1 на 36 новых, вместимостью до 100 пассажиров каждый, автобусов.

Тогда, выступая как руководитель этого самого товарищества, К. Кабиденов сказал, что «благодаря сегодняшнему запуску новых автобусов количество рабочих мест в автобусном парке № 1 увеличилось на 140 мест. Теперь у нас 110 единиц техники, которая ездит по 12 маршрутам. Для этих маршрутов хватило бы 75 автобусов, поэтому более 30 у нас в профиците».

Все это, бесспорно, хорошо. Особенно, когда в регион приходит крупный инвестор. Но, получается, что весь транспортный сыр-бор изначально произошел для благополучия одного перевозчика, точнее – конкретной бизнес-структуры? И сейчас, судя по упорству ТОО «Smart Card» с внедрением только его схемы электронного обилечивания пассажиров и получения полной прибыли, это, похоже, имеет место быть.

Так вот, возвращаясь к валидаторам и к нынешней транспортной схеме, вновь сошлюсь на слова Президента РК, сказанные им на совещании в Алматы. «Акимату надо продолжить работу по развитию общественного транспорта, повышению уровня обслуживания горожан», – подытожил Н. Назарбаев.

…В павлодарском варианте уже получилось и в перспективе предвидится как-то не совсем так. Общественный транспорт развивается, а вот уровень на нем обслуживания горожан, предпочитающих ходить пешком после реформаций, пока что проблемный.