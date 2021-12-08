Лучше предупредить...

По сведениям областного департамента полиции, за 10 месяцев 2021 года в регионе зарегистрировано 800 фактов мошенничества, или на 30,1% больше, нежели за аналогичный период минувшего года.

Классические схемы из лихих 90-х по-прежнему работают. Мошенники все еще находят доверчивых граждан, готовых платить за трудоустройство на престижную и высокооплачиваемую работу или поступление в учебные заведения – на эту удочку в текущем году попались полсотни жителей региона. Пока. Это те, у кого уже кончилось терпение от бесплодных ожиданий выполнения заверений, и они пришли в полицию искать управу на проходимцев и требовать возврата своих кровных… Таких обидчиков быстро находят, но вот получить обратно деньги не так просто, ведь это легкая нажива, которую мошенники столь же стремительно проматывают…

Поражает и легковерность отдельных граждан, которые до сих пор продолжают верить в то, что сегодня еще возможно кого-то материально простимулировать и вне очереди заполучить квартиру. Без обучения и сдачи экзаменов обзавестись водительским удостоверением или даже оригинальным дипломом высшего учебного заведения! Еще один популярный «развод» – содействие в одобрении кредита, в котором все банки отказали, и займы с минимальной процент­ной ставкой… И вот нашлись «нужные люди» – помогли… правда, всегда только в одном – распрощаться с деньгами.

По данным регионального полицейского ведомства, на все вышеприведенные мошеннические схемы также массово попадаются кызылординцы. В текущем году зарегистрировано 93 факта, когда мечты о незаконном получении жилья, дипломов, водительских удостоверений и займов потерпели крах. А по-другому и быть не могло, как, например, в случае с 12 жителями Шиелийского райо­на, которые отдали более 4 млн тенге своему «авторитетному» земляку, пообещавшему содейст­вие в приобретении участков земли в черте города.

Естественно, не дождались, в октябре прозрели, начали писать заявления в полицию. В ходе следствия выяснилось, что обвиненный ими «благодетель» причастен и к другим аналогичным эпизодам мошенничества на территории района. Количество потерпевших по уголовному делу все еще растет…

А вот еще одна недавно всплывшая криминальная история, уже из Аральского района. «Зло­умышленница, войдя в доверие потерпевшей под предлогом, что поможет приобрести жилье, в марте 2021 года обманным путем взяла у нее 2 млн тенге и не выполнила свои обещания», – это фрагмент криминальной хроники в местной газете, появив­шейся на основе заявления в районный отдел полиции мамы жертвы мошеннической схемы. В конце октября она не стала слушать дочь, которая продолжала верить, что у нее вскоре появится свой дом…

Подозреваемая была оперативно установлена и задержана. Женщина оказалась права – дочь зря поддалась на уговоры. Из показания задержанной: полученные нечестным путем деньги истратила на личные нужды, выполнить обязательства не имела возможности…

Много подобных фактов и в производстве управления полиции Кызылорды. В ведомство пришла жительница областного центра, которая по объявлению в Интернете нашла мастера и сделала два заказа на изготовление мебели на 380 тыс. тенге. Как оказалось, мошеннику. Еще одна горожанка потребовала возврата 550 тыс. тенге, которые добровольно отдала 21-летней «целительнице». Надо же, и умопомрачительные по цене услуги так и не принесли желанного волшебного эффекта!

По всем вышеприведенным фактам мошенничества начаты досудебные расследования, подозреваемые установлены и вскоре предстанут перед судом, получат по заслугам за свои незаконные деяния. Как две жительницы областного центра, которые недавно осуждены на 3 и 4 года лишения свободы.

Криминальная парочка паразитировала на «содействии» в получении кредитов по низким процентным ставкам, выманив у своих легковерных жертв 4 млн 850 тыс. тенге! В ходе судебного заседания их вина, классифицированная по пункту 4 части 3 статьи 190 УК РК, была полностью доказана. Но это классические мошенничества, когда жертвы лично сталкиваются с дельцами…

Однако сегодня перед правоохранительной системой возник новый вызов. В текущем году уже более половины – 462 факта мошенничества – совершены в Приаралье посредством интернет-ресурсов. Злоумышленники во Всемирной паутине поживились на «виртуальных продажах» автомашин, запчастей, золотых изделий, одежды, незаконных схемах получения кредита, хищениях средств со счетов и завлечениях в проекты по типу финансовых пирамид. При этом более двух третей таких преступ­лений попало в категорию интернет-мошенничеств.

– За 10 месяцев текущего года на территории области зарегис­трировано 312 фактов интернет-мошенничества, – рассказывает заместитель начальника департамента полиции по оперативной работе Ерлан Ахметов. – Это фактически в 2 раза больше, чем за аналогичный период минувшего года – было 157 преступлений. Не только в Кызылординской облас­ти, а в целом по республике наблюдается такой существенный рост. Множатся способы и пути совершения этого вида преступ­лений. Мы реагируем, создана следственно-оперативная группа, которая занимается раскрытием интернет-мошенничества, в нее включены сотрудники со специальными знаниями в этой сфере. Их работа еженедельно анализируется руководством департамента и совершенствуется. Ежеквартально проводятся целевые оперативно-профилактические мероприятия.

По словам Ерлана Ахметова, одна из главных причин высокого роста данного вида преступлений – пандемия коронавирусной инфекции. Наши граждане вынуждены были изменить образ жизни – сидели дома, много проводили времени в Интернете.

– Людей привлекают какие-то акции, розыгрыши, на которых можно приобрести более дешевые товары, получить легкую выгоду, – продолжает полицейский. – С другой стороны – это наша доверчивость. Звонят, предлагают что-то хорошее, некоторые соглашаются, идут на поводу, сообщают личные данные, коды, устанавливают мобильные приложения, выполняют какие-то поручения. Даже не подозревают, что от имени сотрудников службы безопасности банка или правоохранительных органов с ними разговаривают мошенники. И лишаются денег, порой крупных сумм.

Интернет-мошенников, в отличие от обычных, привлечь к ответственности намного сложнее, ведь там сплошные неизвестные. Потерпевший не знает, с кем на самом деле связывался, номер телефона может быть виртуальный, где находится этот человек, на счета каких банков ушли деньги?

– Необходимо установить личность подозреваемого, направить запросы в банк, на счет которого отправлены средства, отрабатывается номер телефона, устанавливается местонахож­дение подозреваемого, потом доказывается факт совершения преступления. При этом мы не знаем, много людей он обманул или нет? Окажется ли при задержании у подозреваемого достаточная сумма для компенсации ущерба, учитывая, что многие мошенники – большие любители азартных игр, – отметил Ерлан Ахметов.

Но проблема еще и в том, что интернет-мошенничество не имеет границ. И если на территории Казахстана те же финансовые организации идут навстречу нашим правоохранительным органам, и отправить преступников на скамью подсудимых – дело лишь времени, то найти прес­тупников, работающих в зарубежных странах, – очень сложно. Здесь уже необходимы тесное взаимодействие с иностранными коллегами, решение вопроса выдачи подозреваемых и прочие про­цедурные моменты. А это не просто на длительное время затягивает раскрытие преступления, но и главное – требует соответствующей межгосударственной правовой базы.

На уровне центральных ведомств уже активно ведется работа по противодействию данному виду преступлений, создана межведомственная комиссия, которая в том числе изучает необходимость ужесточения наказания. Отрабатывается взаимодействие и на межгосударственном уровне по линии министерств внутренних дел Казахстана и России, где рост фактов интернет-мошенничества тоже вызывает большую озабоченность.

В то же время и в регионе есть возможность влиять на ситуацию путем профилактической работы. Департамент полиции пытается охватить все слои населения, разъясняя, как не угодить в мошеннические сети. Ведь легче предупреждать, чем устранять последствия…