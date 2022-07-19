Лучше пять раз повторить, чем один в воде ловить

Лагерь детского летнего отдыха посетили спасатели и пожарные региона.

Легко и непринужденно, в игровой форме мужчины суровых профессий рассказывали отдыхающим в лагере «Сыр уланы» в Шиелийском районе школьникам о противопожарной безопасности и о том, как вести себя на воде, во время купания в бассейне или открытом водоеме.

– Мы назвали эту акцию «Безопасность детей превыше всего!», – отметили в отделе по чрезвычайным ситуациям Шие­лийского района. – Говорили с подростками о том, как не допус­кать пожаров, как вести себя, если заметили задымление или возгорание. Детям показали настоящую пожарную машину, а тем, кто взрослее, дали примерить костюм пожарного. И конечно, очень подробно разъясняли правила поведения на воде. Сейчас лето, сезон купаний, и каждый школьник, да и каждый человек должен знать, какие его могут подстерегать опасности на отдыхе и как их избежать. Не меньше детей, кстати, радовались акции взрослые.

– Я дедушка 12-летнего внука, – делится житель Шиелийского района Абзал Кусаинов. – И всегда переживаю, когда он, пусть даже с родителями, идет купаться на речку. Но сегодня моему внуку рассказали о поведении на воде профессионалы, и это немного уменьшит риски и наши страхи. Спасибо спасателям и пожарным за их труд!