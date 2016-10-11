​Лучшее, конечно, впереди

Спектаклем «Абай» Казахский государственный академический музыкально-драматический театр им. К. Куанышбаева открыл новый театральный сезон. Постановку осуществил заслуженный деятель РК Алимбек Оразбеков.

Образ поэта и философа удачно воплотили на сцене заслуженный деятель РК Нуркен Утеулов и народный артист Казахстана Тлектес Мейрамов. Абай, наблюдая за своей жизнью со стороны, делится со зрителем самым сокровенным – размышлениями. Родовые распри, тяжбы, оговоры завистников вызывают в его душе горечь сожаления. Ядовитым плющом обвивает клевета, ранит в сердце и забирает самое дорогое. Мастерски обыгранные режиссером детали передают суть трагической судьбы поэта.

Этот сезон для коллектива юбилейный. Уже 25 лет театр радует зрителей своими постановками. Народная артистка РК Гульжан Аспетова, заслуженные деятели РК Туймехан Атымтаева и Болат Ыбраев стояли у истоков создания театра и сегодня трудятся здесь, удивляя мастерством и талантом. За четверть века в копилке достижений культурного учреждения появилось немало заслуженных наград. Не стал исключением и прошедший сезон.

За спектакль «Летят журавли...» на международном форуме «Золотой витязь» в Москве казахстанский коллектив был удостоен главного приза. Дипломами отметили и актеров, задействованных в постановке. Это Тлектес Мейрамов, Абильмансур Сериков, Акмарал Танабаева. Лучшим спектаклем на XXIV Рес­публиканском фестивале театров Казахстана в Актобе признана драма «Шие» («Вишневый сад» А. Чехова). И приятным подарком к юбилею стал капитальный ремонт здания.

В новом сезоне творческий коллектив представит новые интересные постановки, которых с нетерпением ждут зрители.