Лучшее время для добрых дел

Наборы для социально уязвимых категорий граждан включают крупы, муку, сахар, растительное мас­ло, чай, сладости и другие продукты. Отметим, что инициированная ДУМК благотворительная акция «Рамазан қоржыны» проходит во всех регионах. В ее рамках с начала священного месяца Рамазан такие продуктовые наборы по области Жетысу получили уже 462 семьи. Акция, обещают инициаторы, будет продолжаться.