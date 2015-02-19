Лучшего артиста года выберут в Казахстане

Телеканал "Муз ТВ" учредил специальную для Казахстана премию "Лучший артист года". Об этом сообщил генеральный директор телеканала Арман Давлетьяров на пресс-конференции в Астане, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Специально к Премии "Муз ТВ", которая будет проводиться этим летом в Казахстане, телеканал принял решение и учредил специальную премию для Казахстана. Она будет называться "Лучший артист года Казахстана". Такого не было никогда за всю историю Премии Муз ТВ", – сказал Давлетьяров.
Он отметил, что жители Казахстана смогут участвовать в голосовании и сами выбрать лучшего артиста года.
"Схема голосования точно такая же, как и в России. Посоветовавшись с коллегами в Казахстане, мы выбрали экспертов. Это видные деятели индустрии телевидения, шоу-бизнеса. Мы им отправим претендентов, которых они должны выбрать для народного голосования. В течение месяца будет выбрана и объявлена в марте пятерка номинантов", – подчеркнул Давлетьяров.
Голосование будет проходить на телеканале "Казахстан". Победитель получит "тарелку" на церемонии Премии "Муз ТВ" 5 июня.