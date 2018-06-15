Лучшего местного полицейского выбрали в Костанае. Им стал сотрудник батальона дорожно-патрульной полиции ДВД Костанайской области Кусбек Жакиенов. Старшина полиции набрал рекордное количество баллов – 1135, передает Kstnews.kz.
По словам начальника местной полицейской службы ДВД Костанайской области Негмета Исмагулова, в рамках конкурса стражам порядка предстояло продемонстрировать владение приемами рукопашного боя, практику ручного регулирования на перекрестках с высоким интенсивным движением, навыки стрельбы из табельного оружия, физическую подготовку и знание законодательства.
Восемь полицейских, участвовавших в финальном этапе конкурса, безошибочно прошли тестирование на знание правил дорожного движения, медицинской подготовки, а также продемонстрировали спортивную подготовку. Один из самых сложных этапов конкурса – скоростное маневрирование. Но именно в этом задании, как и в технике регулировки, старшина полиции Жакиенов набрал максимальное количество баллов.
"Справиться с нелегкими заданиями мне помогло то, что на службе мы регулярно сталкиваемся со многими из них. К примеру, на трассах республиканского значения, где я патрулирую, нередко случаются такие преступления, как угоны, кражи чужого имущества. Подозреваемых преследуем в тяжелых погодных условиях, по бездорожью. Не зря сотрудников дорожно-патрульной полиции считают универсальными полицейскими, мы должны быть примером и формировать имидж полиции", – отметил победитель конкурса.