​Лучшего определят на ЭКСПО

Раушан Шулембаева
фото Университета Нархоз

Голландский конкурс инноваций – это совместный проект Нидерландов и Казахстана, приуроченный к ЭКСПО. Нидерланды представят национальный павильон на международной выставке, а свою главную идею, как сообщили в посольстве этой страны, они выразят в слогане «Компактная страна – безграничная энергия: мировоззрение будущего». Они желают показать, как голландский менталитет позволяет решать социальные проблемы сообща. Это мировоззрение формировалось под воздействием необходимости отвоевывать территории у моря. И сегодня оно служит генератором многих инновационных, творческих идей.

Церемония подписания документа о партнерстве в голландском конкурсе инноваций прошла в Университете Нархоз как одном из партнеров этого проекта. В результате участникам конкурса, а это молодые специалисты и студенты из Казахстана и Нидерландов, представилась возможность выезжать в учебные поездки для обмена опытом и знаниями. Симбиоз знаний и разных культур, уверены в вузе, – это прекрасный фун­дамент для рождения творческих идей и инноваций, которые можно использовать для дальнейшего развития экономического сотрудничества двух стран.

В посольстве Нидерландов в Казахстане рассказали, что перед участниками проекта поставлена задача найти нетривиальные подходы для решения актуальных задач в тематике ЭКСПО. В ближайшие три недели все концепции в рамках Голландского конкурса инноваций уже должны быть сформированы. Сейчас рабочая группа уточняет последние детали с голландскими компаниями – партнерами проекта. Уже известны секторы, в которых команды участников голландского конкурса будут представлять свои проекты. Это тепличный сектор, сектор окружающей среды и применения космических данных. Два казахстанских спутника производят огромное количество информации, которую необходимо качественно использовать для долгосрочных целей «зеленой» экономики.

Проект стартует 10 марта. В этот день участники познакомятся с компаниями-партнерами и узнают, в каких именно секторах предстоит работать каждой группе. Затем с 1 по 9 апреля состоится ознакомительная поездка в Нидерланды для казахстанской молодежи. Они побывают в различных инновационных компаниях и образовательных учреждениях Нидерландов и наглядно ознакомятся с инновациями, которые им надо будет применять в своих проектах. В конце апреля в Казахстан приедут уже нидерландские участники, чтобы ознакомиться с казахстанским контекстом.

А во время ЭКСПО в Астане участники Голландского конкурса инноваций продемонстрируют свои ноу-хау на специальной инновационной площадке павильона Нидерландов. И тогда посетители в ходе голосования и определят самый лучший из представленных проектов.

