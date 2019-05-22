Лучшего учителя выбрали в Нур-Султане

В Нур-Султане подведены итоги городского этапа республиканского конкурса "Лучший педагог – 2019" среди учителей общеобразовательных школ, передает Kazpravda.kz
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Как сообщает официальный сайт столичного акимата, конкурс проводится для выявления талантливых педагогов. Девять конкурсантов, проявивших наилучшие результаты по итогам отборочных туров, представили самопрезентацию "Мое педагогическое кредо".
По итогам конкурса гран-при получил учитель математики лицея "Білім-инновация" для одаренных мальчиков Гул Муаммер.
Первое место занял учитель казахского языка и литературы школы-лицея № 76 Ернур Омарханов, второе место – учитель казахского языка и литературы школы-лицея № 70 Айгуль Бейсенбина. Третьего места удостоились учитель географии школы-лицея № 62 Алма Тургамбекова и учитель физики лицея "Білім-инновация" для одаренных девочек Данияр Измаилов.
Кроме того, в номинациях "Педагог-әдіскер" выиграли учитель начальных классов школы-гимназии № 4 Айсулу Сейдахметова, "Педагог-зерттеуші" – учитель английского языка гимназии № 6 Любовь Кан, "Жаңашыл педагог" – учитель истории школы-гимназии № 68 Нагашыберген Карбоз, "Эрудит- педагог" – учитель истории школы-гимназии № 68 Қуралай Жауке.
Победители и призеры конкурса получили дипломы управления образования, сертификаты Центра модернизации образования, а также денежное вознаграждение.