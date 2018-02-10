Лучшие фото с открытия Олимпийских игр в Пхенчхане

Фото Championat.com
9 февраля в Пхенчхане состоялась церемония открытия XXIII зимних Олимпийских игр, портал Championat.com
представляет фотографии с церемонии открытия, подготовленные специальными фотокорреспондентами в Южной Корее.
Церемония открытия Олимпийских игр в Пхенчхане
Выступление артистов на церемонии открытия Олимпийских игр в Пхенчхане
Двойники Ким Чен Ына и Дональда Трампа
Выступление артистов
Выступление артистов
Флаг Южной Кореи на церемонии открытия Олимпийских игр в Пхенчхане
Выступление артистов
Выступление артистов
Церемония открытия Олимпийских игр
Флаг Южной Кореи на церемонии открытия Олимпийских игр
Выступление артистов
Выступление артистов
Олимпийские атлеты из России
Пит Тауфатофуа (Тонга)
Сборная Мексики
Сборная Нигерии
Сборная Ямайки
Сборная Беларуси
Сборная США
Сборные Южной Кореи и Северной Кореи под объединенным флагом
Сборные Южной Кореи и Северной Кореи под объединенным флагом
Выступление артистов
Зажжение Олимпийского огня