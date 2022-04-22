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​​​​​​​Лучшие книги – детям
Ян Юрьев

В столице открылась пятая по счету международная книжная выставка-ярмарка Eurasian Book Fair 2022.

Событие знаковое и ожидае­мое. Два года выставку приходилось отменять и откладывать из-за пандемии. Город соскучился не только по книгам, но и любым культурным событиям, которые можно посетить в офлайн-формате.

Да и масштаб впечатляет – здесь представили свои книги порядка 80 издательств. Формат книг и их содержание формировались на основе зап­росов крупной сети книжных магазинов. Так что, даже если не получится найти что-то для себя, всегда можно с интересом понаблюдать за тем, что сегодня потребляет массовый читатель.

Выставка – это не только про посмотреть и купить. Здесь на одной интеллектуальной платформе собраны издательские, книготорговые, научно-образовательные и полиграфические компании стран Европы и Азии. Разумеется, такой подбор участников способен на гораздо большее, чем просто продавать. И неудивительно, что именно популяризация чтения – одна из главных целей этого события.

Выставку организаторы позиционируют как обширное пятидневное культурно-деловое событие, которое будет одинаково интересно как взрослым, так и детям.

Стоит ли удивляться обилию детских стендов и количеству проводимых мастер-классов для маленьких читателей? Борьба за думающую и читаю­щую аудиторию начинается именно в нежном возрасте. Аппликация, глинотерапия, визуальная литература. ­Эксклюзивно для Евразийской международной книжной ­выставки-ярмарки 27-й Открытый российский фес­тиваль анимационного кино представил программу современной российской анимации. В эту же копилку мастер-классы «10 советов, как привить ребенку любовь к чтению и книгам» и «Развитие навыков чтения у детей в игровой форме».

В общем, все, чтобы привлечь, удержать и вернуть детей к процессу чтения.

Впрочем, развитие книжной индустрии – процесс далеко не самый архаичный, как может показаться на первый взгляд. На выставке обсуждаются и вполне современные темы. Так, уже обсудили преимущества использования платформы электронных учебников TopIQ в учебном процессе. TopIQ.kz – это первая казахстанская платформа цифровых интерактивных аналогов печатных учебников, разработанная издательством «Алматыкітап баспасы».

Не остались в стороне и аудио­книги. В рамках выставки прошла презентация аудио­книги для незрячих и слабовидящих, выпущенной в студии звукозаписи специализированной столичной библиотеки.

В рамках выставки запланированы презентации книг: «По велению Чингисхана» Николая Лугинова (Якутия). Этот исторический роман был переведен на казахский язык. Представят читателям исторический роман «Бопай ханым» Мади Айымбетова, книгу-альбом «Роза Баг­ланова» под авторством Куаныша Абдухалимова, а также исторические романы «Кочевники», «Алтын Орда», «Лодка, переплывающая океан» Ильяса Есенберлина с участием внука писателя – Мади Есенберлина.

В завершение выставки будут подведены итоги конкурса на лучшее издание.

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