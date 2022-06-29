Лучшие на телеэкранах!

На сцене Ерлан Карин вспомнил, как сам когда-то писал статьи в газеты, вел телепередачи в прямом эфире. А также рассказал парочку курьезных случаев, например, как в 1999 году в интервью на «31 канале» у него оказались нерабочими наушники и ему пришлось отвечать на вопросы журналиста, не слыша их.

Специальную премию «Тұмар-2022» из рук государственного советника РК Ерлана Карина получил телеканал Balapan. И эта победа, наверное, не случайная, ведь нынешний год объявлен в Казахстане Годом детей. Впрочем, и сам национальный детский телеканал, без сомнения, достоин всяческих наград, его смотрят и любят тысячи казахстанских детишек.

В этом году на соискание премии поступило около 300 заявок, в шорт-лист вошли 40 номинантов. Они до последнего не знали, кто же получит заветную статуэтку-оберег и один миллион тенге за вклад в развитие казахстанского телевидения. И потому на сцене победителей охватывали невообразимые эмоции.

Церемония завершила праздничный День работников средств массовой информации и собрала вместе представителей респуб­ликанских и региональных телеканалов, студий и компаний, которые производят профессиональный телевизионный контент.

Море цветов и видеокамер, крас­ная дорожка, узнаваемые лица... Впервые с начала пандемии церемония вручения премии «Тұмар» прошла так ярко и торжественно. Учреждена же она была в 2017 году по инициативе Министерства информации и общественного развития и вот уже шестой раз вручается за высшие достижения в области телевизионных искусств.

– Телевидение – командная работа. Любой, даже маленький сюжет делают несколько человек – режиссер, оператор, техник, ведущий... И я от души поздравляю всю огромную команду казахстанских тележурналистов, – сказал Ерлан Карин.

Детская тематика вообще стала особенностью нынешней церемонии: каждый выходил на сцену в сопровождении ребенка – своего или чьего-то из своей команды. Ребятам обязательно давали возможность представиться, рассказать о себе, а взамен дарили фирменные рюкзачки. Даже в качестве соведущих выступили очаровательные подростки.

Заместителю Премьер-министра Ералы Тугжанову довелось подержать на руках ребенка одной из лауреа­ток премии, пока мама малыша выступала со словами благодарнос­ти. На сцену вице-премьер вышел вручать приз в номинации «Лучший документальный фильм», которым стала работа телеканала Atyray «Каспий­ден кеткен қыпшақтар».

Ералы Тугжанов напомнил о тяготах, которые мы пережили за время пандемии, об успешно проведенном референдуме, отметив роль «бойцов невидимого фронта», а также назвал важной целью доведение цифрового эфирного телерадиовещания до каждого аула.

Еще перед началом церемонии министр информации и общественного развития Аскар Умаров поздравил сотрудников СМИ с профессиональным праздником и вручил некоторым из них почетные грамоты и нагрудный знак «Ақпарат саласының үздігі».

Стоит добавить, что в канун Дня работников СМИ нашли своих обладателей не только ведомственные, но и важные государственные награды: в частности, орденов «Құрмет» удостоены заместитель главного редактора газеты «Егемен Казах­стан» Талгат Батырхан и фотокорреспондент Алматинского корпунк­та газеты «Казахстанская правда» Юрий Беккер.

В коротком интервью «на полях» вчерашней церемонии Аскар Умаров отметил позитивные тенденции в отечественной медиасфере, ее успешное развитие.

– Это показатель того, что сегодня медиасфера Казахстана работает не только на внутреннее медиаполе, но и на внешнее. Наши сериалы продаются во многих странах. Нашими инновационными продуктами интересуются соседние государства. На наши новости ссылаются зарубежные СМИ. Например, в одной соседней стране три наших информационных агентства входят в топ цитируемых ресурсов. Но на этом нельзя останавливаться. Перспективы для роста есть. Потенциал нашей медиасферы достаточно высокий. Большинство СМИ используют контингентный формат, живут в новых реалиях. Вместе с бурным развитием Интернета, виртуальной среды наши СМИ будут более конкурентоспособными. Министерство информации и общественного развития будет только способствовать этому, – сказал министр.

На церемонии Аскар Умаров объявил лучшего телеведущего по версии «Тұмар-2022». Им стал журналист «31 канала» Аскар Мендыбаев. Как признался растроганный победитель, журналистике он посвятил более 20 лет, но впервые стоит на такой сцене.

– В каждой профессии есть какой-то пик. Я никогда не был в горячих точках, но такая «горячая точка» случилась в январе в моем Алматы. Мы выходили на работу под пулями, и это был пик журналистской карьеры, – эмоционально выступил Аскар Мендыбаев, поблагодарив коллег.

Победителя в номинации «Лучшая информационная программа» – Saraptimes телеканала Astana TV – объявил аким города Нур-Султана Алтай Кульгинов. Эта программа выходит в эфир всего несколько месяцев, но уже успела завоевать любовь телезрителей и высокие рейтинги.

Лучшим социальным проектом признан «Дау-дамайсыз» телеканала «КТК». Вручая награду, генеральный директор НАО «Телерадиокомплекс Президента» Раушан Кажибаева призналась, что бывших журналистов не бывает и для всех нас День журналистики – один из самых важных праздников в году.

Лучшим ток-шоу стало «Время говорить» на телеканале Atameken Business – этого лауреата премии объявил руководитель ОЮЛ «Национальная Медиа Ассоциация» Кемелбек Ойшыбаев.

Лучшую развлекательную программу представила депутат Сената Дана Нуржигит – ею была признана Almaty Bala Fest телеканала «Алматы».

Отметили и лучший телевизионный сериал «Ахмет. Ұлт ұстазы» национального телеканала Qazaqstan. Генеральный директор ТОО «Редакция газеты «Экспресс-К» Александр Аксютиц признался, что определить победителя было непросто. Сериальная индустрия в Казахстане продвинулась вперед. И если раньше мы с завистью смотрели российские и украинские сериалы, то сейчас снимаем гораздо лучше них.

Огромную роль в жизни своих областей играют региональные телеканалы, журналисты которых часто не дают «расслабляться» акимам и их подчиненным. Лучшим региональным телеканалом на этот раз стал Turkistan, победителя объявил исполнительный секретарь партии «AMANAT» Асхат Оралов.

Депутат Мажилиса Дархан Мынбай поздравил признанного «Лучшим тележурналистом» собственного корреспондента телеканала «Хабар 24» Владислава Цоя. Лауреат участвовал в церемонии в прямом эфире из Республики Корея, где он работает уже семь лет.

– Я не ожидал победы, – признался Владислав. – Первый репортаж я сделал 21 год назад, а сейчас так много молодых талантливых журналистов. Қазақстанға қызмет етемін!

Лучшую режиссерскую работу назвал именитый режиссер Рашид Сулейменов. Ею стал проект «Жена» молодого таланта Каната Бейсекеева.

К сожалению, Канат находится на съемках и не смог присутствовать на церемонии. Но получавшая награду директор телеканала Qazaq TV Майя Бекбаева поблагодарила за то, что отмечена именно эта работа, освещающая серьезную проблему нашего общества, связанную с темой домашнего насилия.