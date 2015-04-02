Лучшие получат новые назначения

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Далелхан ШАХАНОВ
Офицеры прошли проверку знаний по специальным военным дисциплинам и совершенствовали профессиональные навыки.
Целью учений также было выя­вить перспективных офицеров для выдвижения на вышестоящую должность и направления на дальнейшую учебу. Руководил сборами заместитель командующего войсками противовоздушной обороны по боевой и физической подготовке полковник Куаныш Какпетов.
В ходе состязаний офицеры демонстрировали свои профессиональные навыки и личностные качества. С этой целью у них приняли зачеты по государственно-правовой, огневой, физической, тактической, строе­вой подготовке и другим дисциплинам. Кроме того, командиров батарей экзаменовали на умение работать с топографическими картами. Офицеры также прошли проверку на знание требований нормативно-правовых актов и психологическое тестирование.
По итогам зачетов и экзаменов будут определены лучшие командиры рот частей противовоздушной обороны, которые примут участие в сборах командиров рот Сил воздушной обороны ВС РК. Как отмечают воен­нослужащие, подобные мероприятия повышают сос­тязательность, развивают боевую выучку и совершенствуют уровень профессиональной подготовленности офицеров.

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