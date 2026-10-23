Лучшие практики для профессионального роста

Проекты
Елена Левкович
корреспондент отдела политики

В Астане прошел обучающий семинар-тренинг «Академия профессионального развития» для руководителей региональных молодежных ресурсных центров (МРЦ). Мероприятие проводилось НИЦ «Молодежь» при поддержке Министерства культуры и информации РК. Научно-исследовательский центр реализует этот проект с 2021 года на системной основе.

фото предоставлено организаторами

В рамках образовательной прог­раммы участники совершенствовали профессиональные знания и практические навыки в области управления командой, принятия решений, социального проектирования и применения инклюзивных подходов в работе с молодежью.

По итогам мероприятия директор НИЦ «Молодежь» Найла Мухтарова отметила: академия стала площадкой для развития необходимых компетенций руководителей молодежных ресурсных центров, актуализации знаний о современных подходах к работе с новым поколением, а также обмена опытом и лучшими практиками между представителями регионов. Она подчеркнула значимость внедрения современных методов в практическую деятельность специалистов, работающих с молодежью. По ее словам, полученные знания и навыки будут способствовать повышению эффективности деятельности МРЦ, расширению возможностей для поддержки инициатив и качественной реализации государственной молодежной политики на региональном уровне.

Помимо образовательных занятий для участников была организована ознакомительная экс­курсия по Қазмедиа орталығы, в ходе которой они встретились с представителями медиасферы, посетили редакции, студии прямого эфира, ознакомившись с процессами производства медиаконтента, организацией работы СМИ.

Впечатлениями после прохож­дения обучения поделился директор МРЦ Экибастуза Еркин Кусан.

– Участие в тренинге стало прекрасным опытом! Особенно полезными были возможность сочетать теоретические знания с практическими заданиями и обмен опытом с коллегами из других регионов. Уверен, каждый участник взял многое на вооружение для своей дальнейшей работы, – отметил глава центра.

Всего в двухэтапной образовательной программе приняли участие более 80 руководителей молодежных ресурсных центров из всех регионов Казахстана. По завершении обучения им вручили сертификаты.

Отметим, что сегодня в Казахстане действуют 235 МРЦ, из которых 17 – областного уровня, 37 – городского и 181 – районного. Их деятельность направлена на реализацию государственной молодежной политики, оказание информационно-консультационной, правовой, психологической и социальной поддержки молодежи, содействие реализации разных инициатив и вовлечению молодых граждан в общественную жизнь.

#Астана #проекты #семинар #Академия профессионального развития

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