Лучшие снайперы мира приедут в Казахстан на соревнования

С 20 по 25 августа 2018 года на базе учебного центра "Спасск" Карагандинской области пройдут VIII международные соревнования снайперских пар "Алтын Үкі – 2018", сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.
За кубок "золотой совы" сразятся лучшие стрелки из 11 стран мира – Афганистана, Беларуси, Бельгии, Великобритании, Индии, Италии, Китая, Кыргызстана, Казахстана, Пакистана, России. В качестве наблюдателей в соревнованиях примут участие представители Соединенных Штатов Америки, Объединенных Арабских Эмиратов, Южной Кореи и Турции.
На протяжении пяти дней мастера одного выстрела померятся силами в стрельбе по различным мишеням с различных дистанций, скорости, навыках маскировки и ориентировании на пересеченной местности в дневное и ночное время суток.
Отмечается, что предстоящие соревнования являются самыми масштабными в истории проведения состязания "Алтын үкі – 2018". Некоторые страны будут принимать участие впервые.
Напомним, что Международные соревнования "Алтын үкі" проводятся с 2008 года и всегда отличались своей спецификой. При планировании и организации соревнований учитывался опыт участия казахстанских стрелков, которые неоднократно принимали участие в соревнованиях снайперов в США, Иордании, Беларуси, России и других странах мира.
Розыгрыш кубка "Алтын Үкі", проводимый также под эгидой Азиатского форума снайперского искусства, ставит перед собой задачи установления крепких профессиональных связей и обмена опытом между участниками соревнований.
За кубок "золотой совы" сразятся лучшие стрелки из 11 стран мира – Афганистана, Беларуси, Бельгии, Великобритании, Индии, Италии, Китая, Кыргызстана, Казахстана, Пакистана, России. В качестве наблюдателей в соревнованиях примут участие представители Соединенных Штатов Америки, Объединенных Арабских Эмиратов, Южной Кореи и Турции.
На протяжении пяти дней мастера одного выстрела померятся силами в стрельбе по различным мишеням с различных дистанций, скорости, навыках маскировки и ориентировании на пересеченной местности в дневное и ночное время суток.
Отмечается, что предстоящие соревнования являются самыми масштабными в истории проведения состязания "Алтын үкі – 2018". Некоторые страны будут принимать участие впервые.
Напомним, что Международные соревнования "Алтын үкі" проводятся с 2008 года и всегда отличались своей спецификой. При планировании и организации соревнований учитывался опыт участия казахстанских стрелков, которые неоднократно принимали участие в соревнованиях снайперов в США, Иордании, Беларуси, России и других странах мира.
Розыгрыш кубка "Алтын Үкі", проводимый также под эгидой Азиатского форума снайперского искусства, ставит перед собой задачи установления крепких профессиональных связей и обмена опытом между участниками соревнований.