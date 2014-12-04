Лучшие социальные партнеры Свежий выпуск 607 Марина МИХАЙЛОВА, Алматы

Его победителями стали государственные, неправительственные организации, бизнес-структуры и средства массовой информации, реализовавшие в течение года наиболее успешные социально значимые проекты.

В Алматы действует наиболь­шее в республике число НПО, которые работают в области образования, здравоохранения, молодежной политики, экологии, социальной защиты и других сферах. Конкурс, как отметили организаторы – общественный фонд «Информационно-ресурсный центр» и городское управление внутренней политики, содействует развитию социального партнерства, распространяет лучший опыт и демонстрирует успехи гражданского общества.



