Лучшие социальные партнеры

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Марина МИХАЙЛОВА, Алматы
Его победителями стали государственные, неправительственные организации, бизнес-структуры и средства массовой информации, реализовавшие в течение года наиболее успешные социально значимые проекты.
В Алматы действует наиболь­шее в республике число НПО, которые работают в области образования, здравоохранения, молодежной политики, экологии, социальной защиты и других сферах. Конкурс, как отметили организаторы – общественный фонд «Информационно-ресурсный центр» и городское управление внутренней политики, содействует развитию социального партнерства, распространяет лучший опыт и демонстрирует успехи гражданского общества.

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