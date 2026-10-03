Лучшие технологические проекты определили на AI & Digital Bridge 2026

Фото: организаторов форума

Премии в семи номинациях получили проекты в сфере GovTech, образования, искусственного интеллекта, венчурных инвестиций и креативных индустрий, передает Kazpravda.kz со ссылкой на организаторов форума.

Победителей ежегодной премии AI & Digital Bridge Awards 2026 объявили в Астане. Церемония состоялась 3 октября в заключительный день международного технологического форума AI & Digital Bridge 2026 с участием Премьер-министра Казахстана Олжаса Бектенова.

Премия отмечает проекты, компании и команды, внесшие вклад в развитие искусственного интеллекта, цифровых технологий и цифровой трансформации.

В этом году награды вручались в семи номинациях. Победителем GovTech Project of the Year стал проект eGov.GPT АО «НИТ», EdTech Project of the Year - GoPrep компании «Aleem Labs», Startup of the Year - Rette (Defect AI).

Награду Corporate AI Transformation of the Year получил проект Aventa от QazCode, International Breakthrough of the Year - Higgsfield AI, VC of the Year - MA7 Ventures, а Creative Industry Project of the Year - ōzen.

«Отбор проходил в два этапа. Сначала с применением технологий искусственного интеллекта был сформирован шорт-лист из пяти претендентов в каждой номинации. Затем финалистов представили на онлайн-голосование жюри, по результатам которого были определены победители», — сообщили организаторы мероприятия.

На церемонии Олжас Бектенов отметил развитие цифровой инфраструктуры Казахстана, внедрение искусственного интеллекта в реальный сектор экономики и значение международного технологического сотрудничества.

Премьер-министр также обозначил дальнейшую задачу — переход от отдельных технологических решений к их широкому внедрению.

«Следующий этап — масштабная реализация тех технологий, которые показали свою эффективность, а также внедрение новых технологий и цифровых стандартов в нашей экономике. И для этого государство, наука и международные технологические компании должны объединиться в данном направлении. Digital Bridge как раз является такой площадкой, которая будет укреплять связи между деловыми партнерами. В этом году было подписано более 60 новых соглашений», — сказал Олжас Бектенов.

В церемонии также приняли участие сооснователь и президент Dream, бывший федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц, CEO Freedom Holding Corp. Тимур Турлов, основатель Crimson Education Джейми Битон и сооснователь и CEO Higgsfield AI Алекс Машрабов.

AI & Digital Bridge 2026 проходил в Астане с 1 по 3 октября. Форум объединил представителей государства, бизнеса, технологических компаний, стартапов, инвесторов и международного экспертного сообщества.