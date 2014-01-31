Лучшие в Азии

Первым в финале выступил Султан Заурбек (56 кг), уверенно победивший корейского боксера и открывший счет побед наших спортсменов на первенстве континента. Помимо него на высшую ступень пьедестала почета поднялись еще 5 казахстанцев. В весовой категории до 60 кг Аблайхан Жусупов не оставил шансов на победу сирийцу. Аян Калибеков (64 кг), Вадим Казаков (81 кг) и Темирлан Кабиев (91 кг) одолели представителей Узбекистана, которые были нашими основными соперниками в финале.

Елдос Кадырбаев (+ 91 кг) победил сирийского боксера. «Бронза» – у Ертугана Зейнулинова (49 кг), Ивана Ковалева (52 кг) и Ильи Очкина (69 кг). Казахстанскую команду, которая на чемпионате была представлена во всех 10 весовых категориях, возглавляет старший тренер Галымбек Кенжебаев. Всего в первенстве Азии приняли участие представители 16 стран.

