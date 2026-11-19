Сразу три воспитанника жезказганского детско-юношеского творческого центра «Шабыт» стали победителями международного конкурса искусств «Дарын». Они показали лучшие результаты в номинации «Художественное чтение» и получили путевки в международный финал, который состоится в Турции.

фото акимата области Улытау

В конкурсе приняли участие воспитанники кружка «Еркін сөйле», к состязанию победителей подготовила преподаватель Балнур Бектибай.

Выступления жезказганцев получили высокую оценку жюри. Аяла Болатбек завоевала Гран-при, а Биржан Сакташов и Козайым Мураткызы заняли первые места. Помимо путевки на международный финал в Турции им предоставлена возможность принять участие в зимних детских языковых лагерях, которые пройдут в странах Европы, Корее и Малайзии.

По итогам другого творческого состязания – республиканского конкурса искусств «Ақберен» – ученик 10-го класса лицея-интерната № 3 «Білім-Инновация» Нурсултан Омархан занял 1-е место в номинации «Художественное чтение».

Ученик 11-го класса этого же учебного заведения Нурсултан Майлыбаев награжден грамотой в номинации «Эссе и литературное мышление». Грамоту в номинации «Игра на национальном инструменте» получила ученица 10-го класса гимназии № 8 Каусар Байдалы.