Лучшие в мире: Казахстан впервые завоевал первое общекомандное место на молодежном чемпионате мира по ММА

Спорт
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Золото чемпионата мира по ММА едет в Казахстан. 

Фото пресс-службы казахстанской федерации смешанного боевого единоборства.

В мировом первенстве по ММА среди молодежи казахстанская сборная завоевала первое место, передает Кazpravda.kz со ссылкой на    пресс-службу казахстанской федерации смешанного боевого единоборства. 

11-18 февраля в столице Сербии Белграде проходил чемпионат мира по ММА среди молодежи 18-20 лет и взрослых старше 21 года. В нем  приняли участие 628 атлетов из 60 стран. Казахстан представили 33 члена национальной сборной по ММА.

16 февраля прошли финальные поединки в возрастной категории 18-20 лет. По итогам ярких противостояний в копилке казахстанской команды 3 золотые, 2 серебряные и 5 бронзовых медалей.

Боец из Астаны Ерсултан Шакенбай подтвердил свой прошлогодний успех, став теперь уже двукратным чемпионом мира по ММА среди молодежи. Ерсултан выступает в весовой категории до 56,7 кг. В финале он досрочно победил таджикского спортсмена Лоика Икромова удушающим приемом. Отметим, что все свои поединки Ерсултан завершил досрочно. 

Восходящая звезда ММА из Акмолинской области Матильда Бачурина (до 52,2 кг) завоевала первое золото чемпионата мира в своей карьере. Первый бой она завершила удушающим приемом, а второй - техническим нокаутом. В финальной встрече с немецкой спортсменкой Сонгюль Караторак судьи единогласно признали Матильду сильнейшей и присудили победу. К слову, Матильда занимается ММА второй год, но уже демонстрирует феноменальные результаты.

В весовой категории до 65,8 кг Идрис Идрисов завоевал третью золотую медаль для сборной. В финале он выиграл болгарского бойца Светослава Иванова единогласным судейским решением. Для Идриса это были первые международные соревнования по ММА.

Серебряные медали завоевали две спортсменки из Западно-Казахстанской области. В весовой категории до 47,6 кг Гульназ Абдрахманова в финале встретилась с американкой Эбигейл Альварес. Поединок шел к завершению, но в конце третьего раунда казахстанка попалась на удушающий прием. Прошлогодняя чемпионка мира в весовой категории до 56,7 кг Карина Сисенова уступила по решению судей в финале украинской спортсменке Анастасии Жолинько и стала вице-чемпионкой.

Бронзовые медали завоевали:
до 52,2 кг - Аяулым Улан (Алматинская область)
до 56,7 кг - Динара Аяпова (Актюбинская область)
до 70,3 кг - Жанерке Жамалбекова (Жамбылская область)
до 52,2 кг - Самат Тулегенов (Астана)
до 61,2 кг - Чингиз Идрисов (Алматинская область).

В командном зачете сборная Казахстана впервые заняла первое место на чемпионате мира по ММА среди молодежи.

Финальные поединки чемпионата мира по ММА среди взрослых проходили сегодня,18 февраля. 

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