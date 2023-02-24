Лучшие в мире

В столице Сербии – городе Белграде завершилось очередное первенство планеты по ММА среди молодежи 18–20 лет и взрослых старше 21 года. В мировом турнире приняли участие 628 атлетов из 60 стран, а Казахстан представляли 33 члена национальной сборной по смешанным единоборствам.

Первые награды в нашей копилке оказались после финальных поединков в возрастной категории 18–20 лет. По итогам ярких противостояний казах­станская команда завоевала сразу три золотые, две серебряные и пять бронзовых медалей.

Так, боец из Астаны Ерсултан Шакенбай подтвердил свой прошлогодний успех, став теперь уже двукратным чемпионом мира по ММА среди молодежи. В финале в весовой категории до 56,7 кг он досрочно победил таджикского спортсмена Лоика Икромова удушающим приемом. Отметим, что все свои поединки Ерсултан завершил досрочно.

В это же время восходящая звез­да ММА из Акмолинской области Матильда Бачурина (до 52,2 кг) завоевала свое первое в карьере «золото» чемпионата мира. Стартовый поединок она завершила удушающим прие­мом, а второй – техническим нокаутом. В финальной встрече с немецкой спортсменкой Сонгюль Караторак судьи единогласно признали казахстанку сильнейшей и присудили победу. К слову, Матильда занимается смешанными единоборствами лишь второй год, но уже демонстрирует феноменальные результаты.

В весовой категории до 65,8 кг Идрис Идрисов завоевал третью золотую медаль для нашей страны, в финале одолев болгарского бойца Светослава Иванова единогласным судейским решением. Для нашего спортсмена это были первые международные соревнования по ММА.

Серебряные медали завоевали две спортсменки из Западно-Казахстанской области. В весовой категории до 47,6 кг Гульназ Абд­рахманова в финале встретилась с американкой Эбигейл Альварес. Поединок шел к завершению, но в конце третьего раунда казахстанка попалась на удушающий прием. Прошлогодняя же чемпионка мира в весовой категории до 56,7 кг Карина Сисенова уступила по решению судей в финале украинской спорт­сменке Анастасии Жолинько и стала вице-чемпионкой.

Бронзовые медали первенства нам принесли следующие спорт­смены: в весе до 52,2 кг – Аяулым Улан (Алматинская область); до 56,7 кг – Динара Аяпова (Актюбинская область); до 70,3 кг – Жанерке Жамалбекова (Жамбылская область); до 52,2 кг – Самат Тулегенов (Астана) и до 61,2 кг – Чингиз Идрисов (Алматинская область).

Не остались мы без наград в Белграде и в возрастной категории старше 21 года. В командном зачете сборная Казахстана заняла второе место на чемпионате мира по ММА среди взрослых. Так, золотую медаль нашей стране принес супертяжеловес из Западно-Казах­станской области Расул Хатаев, который стал чемпионом мира по ММА в весовой категории свыше 120,2 кг. Он не оставил сопернику из Анголы Хелдеру Мануэлю ни единого шанса на победу, в финале турнира победив его болевым прие­мом на ногу в первом же раунде.

Также у нас есть и две сереб­ряные награды. Спортсмен из Западно-Казахстанской области Руслан Абдрахманов (до 52,2 кг) в финальном поединке встретился с Магомедом Шейховым, представляющим Королевство Бахрейн. Это была очень острая схватка, где преимущество на протяжении всего поединка переходило от одного бойца к другому. Мнения судей разделились, и с минимальным перевесом победу присудили на этот раз Шейхову. Также представитель области Жетысу Жаксыбек Аймаханов, выступающий в весовой категории до 83,9 кг, к сожалению, в главном поединке турнира уступил спортсмену из Бахрейна Султану Омарову.

Бронзовые медали в копилку нашей сборной принесли выступавший в весе до 52,2 кг Ерулан Кабдулов (Атырауская область); до 77,1 кг – Досжан Кенжебаев (Алматинская область); до 93 кг – Алик Домнич (Астана) и в весе свыше 120,2 кг – Талгат Жиентаев (Костанайская область).