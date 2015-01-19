Лучшие в точных науках Марина МИХАЙЛОВА, Алматы

фото из архива организаторов олимпиады

Традиционно соревнования прошли на базе Республиканской специализированной физико-математической средней школы-интерната (РСФМСШИ) им. О. Жаутыкова для одаренных детей под эгидой Министерства образования и науки РК при поддержке городского акимата. В олимпиаде состязались 58 команд (391 участник) из 15 стран мира: Казахстана, России, Украины, Беларуси, Азербайджана, Армении, Грузии, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Болгарии, Румынии, Сербии и Монголии.

Участников и гостей олимпиады приветствовал вице-министр образования и науки РК Есенгазы Имангалиев. Он отметил, что в нашей стране научное олимпийское движение активно поддерживается государством. Это, несомненно, способствует созданию интеллектуальной элиты общества. Важность этой задачи отмечается в программе Президента страны Нурсултана Назарбаева о вхождении Казахстана в 2050 году в число 30 конкурентоспособных стран мира.

Хотя международная жаутыковская олимпиада еще сравнительно молода, по своей масштабности она не имеет себе равных в мире. Ежегодно это состязание проходит сразу по трем предметам на базе легендарной физматшколы, и оно дает возможность не только соревноваться в личном первенстве, но и бороться за звание лучшей олимпийской команды, представляющей одну школу своей страны. Олимпиада также стала площадкой для встреч ведущих специалистов в области преподавания математики, физики и информатики, руководителей команд и самих олимпийцев с целью укрепления деловых отношений, расширения сотрудничества и обмена опытом специализированных школ мира.

Весомость конкурсу придает международное жюри, в нынешнем году представленное учеными из девяти стран: России, Казахстана, Беларуси, Украины, Азербайджана, Армении, Грузии, Узбекистана и Болгарии. Высокую заинтересованность в юных дарованиях проявляют ведущие вузы Казахстана. Так, Назарбаев Университет предоставляет образовательные гранты победителям олимпиады из нашей страны. Возможно, в скором времени такие гранты будут предлагаться и иностранным победителям олимпиады.

В мире только две страны – Таиланд и Казахстан, которые за последние пять лет становились принимающей страной для проведения всемирных олимпиад по математике, физике и информатике. В 2010 году Казахстан на высоком уровне провел IMO (международную олимпиаду по математике), в 2014 году – IPhO (международную физическую олимпиаду). Летом текущего года в нашей стране пройдет международная олимпиада по информатике (IOI).

Церемонии открытия и закрытия олимпиады были очень торжественными, а состоялись они во Дворце студентов Казахского национального университета им. Аль-Фараби. По итогам интеллектуального соревнования определены семь команд лучших специализированных школ ближнего и дальнего зарубежья. В командном зачете Гран-при впервые завоевала команда РСФМСШИ, в нелегкой борьбе обойдя команду специализированного учебно-научного центра им. М. Ломоносова при МГУ (Россия, город Москва), которая семь раз удостаивалась Гран-при на олимпиаде. На этот раз москвичи уступили школьникам РСФМСШИ одну позицию и заняли первое место.

Второе место разделили команды физико-математической школы ЕГУ из Армении и софийской математической школы, третье – заняли команды челябинского лицея № 31 (Россия), школы № 199 «Комарови» (Грузия) и лицея БГУ (Беларусь). Всем членам команды, завоевавшей Гран-при, и участникам награжденных команд вручены ценные призы.

По итогам личного первенства золотые медали вручены 29 участникам олимпиады. Четыре из них завоевали казахстанские школьники. Три «золота» получили воспитанники РСФМСШИ – Ахан Исмаилов, Олжас Кадыракунов и Даулет Курмантаев. Серебряные медали вручены 60 участникам (Казах­стан – 19), бронзовые – 87 (Казахстан – 50). Всего из 176 медалей Казахстан завоевал 50, в их числе 20 – РСФМСШИ.

О высоком уровне олимпиады свидетельствует и тот факт, что все казахстанские победители и призеры олимпиады получили образовательные гранты Назарбаев Университета. Возможность учиться в ведущем вузе страны предоставлена и иностранным победителям и призерам состязания. Казахстанско-Британский университет и Международный университет информационных технологий (Алматы) тоже предоставили свои гранты казахстанским победителям. Впервые в истории олимпиады Университет информационных технологий из Азербайджана предложил образовательные гранты для всех ее победителей и призеров.