Фото предоставлено организаторами турнира

Десять команд государственных органов страны продемонстрировали навыки управления беспилотниками и противодействия им в условиях, максимально приближенных к реальным. Организатором турнира выступила Служба государственной охраны РК при техническом содействии ТОО WSE и общественного фонда Ashyq Aspan Foundation, который является авторизованным организатором соревнований по данному направлению в Казахстане.

Главная задача турнира – совершенствование навыков применения беспилотных авиационных систем в боевой и профессиональной подготовке. Участникам предстояло не просто продемонстрировать умение управлять дронами, но и показать, насколько эффективно они могут использовать их для разведки, выполнения специальных задач и противодействия воздушным угрозам. Не менее важными стали командное взаимодействие и обмен практичес­ким опытом.

Программа включала четыре упражнения, каждое из которых моделировало определенную ситуацию. Например, испытание «Штурм» было посвящено взаимодействию операторов беспилотников со штурмовой группой при освобождении заложников. С помощью дронов самолетного и мультироторного типов участники проводили воздушную разведку объекта, обследовали здание и его помещения. Полученная информация передавалась штурмовой группе, которая на ее основе планировала действия и проводила операцию по освобождению.

Второе упражнение «Разведка – посадка – сброс» требовало от операторов точности управления и умения последовательно выполнять несколько задач. Сначала команда проводила воздушную разведку, затем должна была посадить FPV-дрон в прицеп движущегося транспортного средства, после чего выполнить прицельный сброс учебной нагрузки.

А вот защиту от беспилотников участники отрабатывали в упражнении «Чистое небо». Им предстояло обнаружить воздушную цель и подавить ее с помощью штатных антидронных комплексов, состоящих на вооружении соответствующих ведомств. Следующим этапом становилось поражение FPV-дрона из гладкоствольного оружия. Таким образом, команды демонстрировали различные способы противодействия беспилотным аппаратам.

Завершала программу «Командная эстафета». В ней оператор мультироторного беспилотника, оснащенного тепловизором, должен был обнаружить условного противника внутри здания. После определения местонахождения целей к выполнению задания подключались FPV-пилоты, которым предстояло поразить их в условиях ограниченной видимости.

По итогам испытаний первое место завоевала команда Службы государственной охраны РК. Вторыми стали представители Военно-инженерного института радиоэлектроники и связи, третье место – у команды Национальной гвардии МВД РК.