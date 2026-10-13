Лучшие яблоки выращивают в Алматы

Событие
Николай Жоров
старший корреспондент отдела информации и права

В Алматинской области на базе РГКП «Иссыкский государственный дендрологический парк» прошла ставшая традиционной акция «Лучшее яблоко Алматы». Она была посвящена подведению итогов сезона садоводства и дегустации представленных сортов яблок для определения лучшего по вкусовым качествам плода.

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Эта традиция получила начало в далеких 30-х годах прошлого столетия, когда в южном мегаполисе по инициативе профессорско-преподавательского состава только открывшегося сельскохозяйственного института стал проводиться этот конкурс. Алматы можно по праву назвать местом, где растут самые вкусные яблоки, причем не только местных, но и всемирно распространенных сортов, которые имеют в своем арсенале наши фермеры. Причем это мнение не только ученых и садоводов, но и прос­тых граждан.

При покупке яблок алматинцы интересуются местом их сбора и в случае местной прописки готовы даже переплатить. А гости, как правило, в качестве презента для родных и друзей увозят с собой брендовый плод города – знаменитый «апорт». Поэтому неудивительно, что в последние годы его возрождению государство уделяет особое внимание.

Но не одним «апортом» могут похвас­тать местные садоводы. Природные факторы алматинского региона создают особые условия для производства самых лучших яблок, которые обладают неповторимым ярко выраженным вкусом. По мнению авторитетных садоводов, его ни с каким завезенным плодом не сравнить. Наши яблоки не всегда выигрышны по внешнему виду, но по вкусовым характеристикам они лучшие в мире.

Директор Иссыкского дендропарка Дамир Малгельдиев поделился с участниками информацией о деятельности своего предприятия, где в том числе создан генофонд яблони Сиверса и абрикоса обыкновенного. Здесь же раскинулся маточно-семенной и маточно-черенковый сад. Основная задача сотрудников дендропарка – охрана и создание благоприятных условий при искусственном разведении растительнос­ти и в целом сохранение биологического разнообразия.

Идейный вдохновитель конкурса, док­тор сельскохозяйственных наук, профессор Сергей Олейченко рассказал о правилах проведения дегустации. Помимо экспертной комиссии, состоящей из ученых и практиков в области плодоводства, в качестве независимых дегустаторов были приглашены учащиеся близлежащих школ.

На суд жюри были представлены 11 местных сортов яблок – «апорт Александра», «заилийское», «голден делишес», «максат», «ренет Абраменко», «ренет Моисеева», «гренни смит», «салтанат», «старкримсон», «восход» и «фуджи». По правилам членам комиссии объявляли, какой сорт представлен им на пробу, а школьникам, находящимся в другом помещении, относили нарезанные дольки яблок, не называя их, и они должны были по собственным ощущениям дать оценку плодам.

При подведении итогов профессионалы и независимые дегустаторы оказались единодушны в своем мнении. Лучшим яблоком был признан «ренет Абраменко». Это небольшое по размерам яблоко, напоминающее знаменитую алматинскую «лимонку», но с более нежным и ярко выраженным вкусом, в течение трех лет сохраняет лидерские позиции. В тройке лидеров также местный сорт «салтанат» и глобальный «голден делишес», или, как его называют в народе, «золотое превосходное».

Именно вкусовые факторы, а не распространение сортов или экономическая эффективность легли в основу проводимого конкурса. Если «салтанат» и «золотое превосходное» занимают существенную нишу на рынке яблок, с ними охотно работают садоводы, то «ренет Абраменко» имеется в частных коллекциях садоводов-любителей в единичных экземплярах, и его при желании фермеров только предстоит размножать. Но высокая оценка позволяет нашим ученым и производственникам принимать к сведению предпочтения потребителей и учитывать данный фактор в селекционной работе и промышленном садоводстве.

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