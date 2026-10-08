Лучших участников театрального фестиваля наградили в Астане

Также были определены победители в специальных профессиональных номинациях

Фото: акимат Астаны

В столице завершился IV Международный театральный фестиваль «ТЕАТР ALL», посвященный 75-летию народной артистки Казахстана, кавалера орденов «Парасат» и «Құрмет», выдающейся актрисы театра и кино, казахской Қыз Жібек — Меруерт Утекешевой, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на городской акимат

В международном празднике театрального искусства приняли участие коллективы из Узбекистана, Кыргызской Республики и Азербайджана, а также ведущие театры Астаны и коллективы из Мангистауской, Акмолинской, Туркестанской, Атырауской, Улытауской и других областей.

Решением жюри ряд театральных коллективов и мастеров искусства были удостоены специальных номинаций и призов фестиваля.

В номинации «Лучшая постановка» лучшим был признан спектакль «Ұлпан» Казахского государственного академического театра для детей и юношества имени Г. Мусрепова.

Номинация «Лучший актерский ансамбль» была присуждена спектаклю «Жамиля» Кыргызского государственного театра юного зрителя имени Б. Кыдыкеевой.

Номинацию «Лучшая режиссура» завоевала режиссер Дина Жумабаева за постановку спектакля «Той» Мангистауского областного музыкально-драматического театра имени Н. Жантурина.

В номинации «Лучшая мужская роль» за роль Шакарима в спектакле «Шәкәрім» Музыкального театра юного зрителя был награжден Аян Утепберген.

Номинация «Лучшая женская роль» была вручена Полине Харламовой, исполнившей роль Анни в спектакле «Сотворившая чудо, или Что такое любовь?» Государственного академического русского драматического театра имени М. Горького.

Приз в номинации «Лучший актерский дуэт» получили Нодир Мухаммаджонов и Хусния Турамуротова, исполнившие роли Лейли и Меджнуна в спектакле «Лейли и Меджнун» Государственного драматического театра Узбекистана.

Номинация «Лучшая сценография» была присуждена Канату Максутову за спектакль «Анна Каренина. Страницы романа» Казахского национального музыкально-драматического театра имени К. Куанышбаева.

Приз за «Лучшую музыку к спектаклю» завоевал Батырхан Сабыр за спектакль «Выстрел на перевале Караш» Акмолинского областного русского драматического театра.

В номинации «Лучшая мужская роль второго плана» за роль Бактияра в спектакле «Томирис» театра Асанали Ашимова был награжден Мухтар Косыбай.

Приз «Лучшая женская роль второго плана» был вручен Гюль Зиятовой, исполнившей роль Эммы в спектакле «Той» Мангистауского областного музыкально-драматического театра имени Н. Жантурина.

Своих обладателей нашли и специальные призы фестиваля. Так, приз имени Асанали Ашимова был присужден Нуржану Бейсбекову за роль Макбета в спектакле «Макбет» Улытауского областного музыкально-драматического театра имени С. Кожамкулова.

Приз имени Хадиши Букеевой завоевала Гулдана Кошербаева за роль Каракоз в спектакле «Қаралы сұлу» Атырауского молодежного театра.

Приз имени Кумана Тастанбекова был вручен Зия Ага за роль Артура в спектакле «Овод» независимого театра «М.Театр» (Республика Азербайджан).

Приз имени Меруерт Утекешевой» был присужден Акмарал Танабаевой за роль Анны Карениной в спектакле «Анна Каренина. Страницы романа» Казахского национального музыкально-драматического театра имени К. Куанышбаева.

Также были определены победители в специальных профессиональных номинациях.

Обладательницей номинации «Лучший балетмейстер» стала Карина Жиренбаева за работу в спектакле «Метаморфозы» театра танца «Contrasst» Столичного цирка.

Номинация «Новое имя в режиссуре» была присуждена Нуржану Изтаеву за спектакль «Қатынқамал» Музыкально-драматического театра города Туркестан имени Р. Сейтметова.

В номинации «Лучшая эпизодическая роль (мужская)» был награжден Ислам Магытанов за роль Адама в спектакле «Абай-ЛА» инклюзивного театра «Канаттылар».

А приз «Лучшая эпизодическая роль (женская)» завоевала Бибигуль Исалиева за роль Нургуль апа в спектакле «Танакоз» Государственного театра драмы и комедии имени А. Мамбетова.

Итоги фестиваля вновь продемонстрировали важность творческого поиска в театральном искусстве, международных культурных связей и профессионального обмена опытом.