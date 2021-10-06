Награды от имени министра культуры и спорта Актоты Раимкуловой вручал Куат Борашев, председатель Комитета по делам архивов и управления документацией МКС РК.

– В эпоху независимости государство уделяет архивному делу большое внимание, – отметил он на церемонии вручения наград. – По инициативе Елбасы Нурсултана

Назарбаева принят проект «Архив-2025», направленный на пополнение и введение в научный оборот документов по истории Казахстана, хранящихся в отечественных и зарубежных архивах, музеях, библиотеках и научных центрах. В рамках государственной программы «Цифровой Казахстан» Минис­терством культуры и спорта разработана информационная система «Единый электронный архив документов», призванная обеспечить автоматизацию работы архивов, сохранность ценных документов для будущих поколений.

По его словам, сегодня в рес­публике действуют более 200 государственных архивных учреждений и их филиалы, 5 из них – республиканского уровня. В национальном архивном фонде накоплено более 25 млн единиц хранения. Особую роль в организации архивного дела Казахстана играет Национальный архив РК.

– С первого года его создания по инициативе Елбасы

Нурсултана Назарбаева и до сегодняшнего дня в Национальном архиве работают квалифицированные специалисты, которые достойно выполняют свою столь ответственную работу, – говорит директор Нацио-

нального архива Сагила Нурланова. – Накануне 30-летия Независимости наших лучших работников за многолетний плодотворный труд наградили нагрудным знаком «Архив саласының үздігі», почетными грамотами и благодарственными письмами Министерства культуры и спорта. Мне особенно приятно поздравить своих коллег – Салтанат Капезову, Карлыгаш Жабакову, Назым Биримкулову, Гульжанат Сыздыкову, Асию Керимтаеву, Гульжанар Идрисову, Маржан Нуртазину, Лайлу Арингазыеву и многих других – с этими высокими заслуженными наградами.