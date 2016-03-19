Культура
Лучшим фильмом в Казахстане признана драма "Шлагбаум"
Жания Уранкаева
В Алматы во второй раз вручили премию "Выбор критиков", сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Facebook Ассоциации кинокритиков Казахстана. 
  
По решению Ассоциации кинокритиков Казахстана в главной номинации "Лучший фильм" победила драма "Шлагбаум", продюсером которой выступил Аскар Узабаев, режиссером – Жасулан Пошанов. 

Отметим, что исполнитель главной роли в фильме "Шлагбаум" – актер Еркебулан Дайыров – победил в номинации "Лучшая мужская роль". В аналогичной номинации за женскую роль в комедии "Свадьба на троих" награду получила Аружан Джазильбекова. 

Полный список победителей: 
Лучший фильм – драма "Шлагбаум";
Лучший фильм – комедия, боевик, экшен – "Свадьба на троих";
Лучший короткометражный фильм – "Олиара";
Лучший режиссер – Аскар Узабаев – фильм "Жол";
Лучший сценарий – Ерлан Нурмухамбетов, Ержан Рустембеков – "Ореховое дерево";
Лучший оператор – Азамат Дулатов – "Жол";
Лучший художник-постановщик – Александр Ророкин – "Жат";
Лучшая женская роль – Аружан Джазильбекова – "Свадьба на троих";
Лучшая мужская роль – Еркебулан Дайыров – "Шлагбаум";
Лучшая женская роль второго плана – Роза Хайруллина – "Жат";
Лучшая мужская роль второго плана – Димаш Ахимов – "Жол";
Лучшая музыка к фильму – Алим Заиров, Роман Вишневский – "Шлагбаум";
Лучшая песня Марсель – "Бұл өмірде" (саундтрек к фильму "Побег из аула. Операция Махаббат").

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Добавим, Ассоциация кинокритиков Казахстана была создана в 2014 году на базе общественного фонда "Центр Центральноазиатской кинематографии" как независимое объединение экспертов в области кинокритики и киножурналистики Казахстана. В состав ассоциации входят: Гульнара Абикеева, Олег Борецкий, Карим Кадырбаев, Ольга Малышева, Тулеген Байтукенов, Инна Смаилова и Дмитрий Мостовой.

Напомним, фильм "Шлагбаум стал триумфатором специальной премии жюри на Международном фестивале Марокко. Картина, снятая в рамках движения "Партизанское кино", поднимает проблемы современного общества. В социальной драме показаны минусы и плюсы общества как кластерного слоя. Фильм основан на реальных событиях и рассказывает о столкновении разных слоев общества – богатого и бедного.

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