Лучшим учителем года стал сельский педагог-новатор

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Асет Калымов
собственный корреспондент по Алматинской области

Преподаватель физики школы села Каргалы Бакытали Даулешяр известен в регионе как талант­ливый изобретатель, исследователь в области робототехники. Выпускник физфака КазНПУ им. Абая и Университета Сулеймана Демиреля применяет на уроках современные методики, в том числе элементы искусственного интеллекта, стараясь сделать учебный процесс интересным и доступным для подопечных.

фото из архива Бакытали Даулешяра

Однажды к Бакытали обратилась коллега, учительница начальных классов, с просьбой напечатать на 3D-принтере протез кисти для ее сына Мираса, ученика 4-го класса. В раннем детстве с мальчиком произошел несчастный случай – он потерял четыре пальца. На тот момент мужчина не имел опыта создания современных ортопедических средств, но решил попробовать.

– В детстве моим любимым предметом была физика, – рассказывает 33-летний преподаватель. – Еще я люблю ремонтировать технику, рисовать, конструировать, поэтому с большим интересом изучил, как работает 3D-принтер. Вначале возникли сложности с изготовлением пробных моделей протеза. Пришлось несколько раз делать замеры, менять чертежи, долго искал материалы. В итоге мы с учениками все же напечатали нужный протез. Помню, испытал огромную радость, увидев, как Мирас берет в руки предметы, самостоятельно открывает двери.

С тех пор прошло несколько лет. Используя искусственные руки, мальчик стал заниматься спортом, посещает секцию таэквондо. Он бесконечно рад вновь обретенным навыкам, за что благодарен учителю.

В 2021 году за изготовление механичес­кого протеза кисти Бакытали удостоился государственного гранта на сумму 3 млн тенге, став одним из победителей конкурса «Тәуелсіздік ұрпақтары». На грантовые средства он заказал за рубежом 3D-принтер последнего поколения, а также необходимые для 3D-печати филаменты (типы пластика) и другие материалы. В итоге мастеру удалось изготовить еще более усовершенствованные модели механических рук и ног. Так, кистевой протез он преподнес в подарок своей коллеге, учительнице казахского языка из соседнего села. А протез ноги был передан мужчине-строи­телю, получившему на производстве тяжелую травму.

Сегодня в школьной мастерской Бакытали вместе с учениками продолжает работу по созданию протезов рук и ног, заказанных местными жителями. Всего за восемь лет в профессии креативный учитель разработал много полезных новшеств для сельской школы. В их числе – автоматизированный школьный звонок, умный мусорный ящик с ультразвуковым датчиком, крышка которого открывается при приближении человека, устройство для переработки бутылок, дрон-доставщик, а также робот-уборщик.

Один из подопечных учителя Ернур Турганбай изготовил специальные очки, помогающие автомобилистам не зас­нуть за рулем. Инфракрасный датчик, встроен­ный в оправу, своевременно выяв­ляет у водителя признаки усталости и подает предупреждающий сигнал.

– Все началось с вопроса, как заинтересовать школьников наукой, – вспоминает Бакытали Даулетярулы. – Одних таблиц и формул для этого недостаточно. Мы начали с простых проектов Arduino – есть такая электронная платформа по робототехнике. Позже ученики стали конструировать протезы и другие устройства. И тогда я осознал истинную суть педагогики. На мой взгляд, учитель должен не только давать знания подрастающему поколению, но и дарить ему надежду на будущее. Необходимо научить ребенка творить, экспериментировать, мыслить нестандартно. Убежден, у нас много одаренных детей.

По собственной инициативе учитель обустроил в школе кабинет робототехники, основал клуб «Өнертапқыштар әлемі» («Мир изобретателей»), а также разработал программу для внеклассных занятий и мобильное приложение по физике. Многие его проекты, созданные совместно с детьми, получили широкую известность не только в Алматинской области, но и в других регионах.

По мнению коллег, такие инициативы способствуют раскрытию потенциала учеников, формируют у них стремление к научным открытиям и воплощению собственных идей. Особую благодарность педагогу выражают родители школьников.

Сегодня кружок по робототехнике из села Каргалы вышел за рамки обыч­ных занятий. К примеру, ученик 11-го класса Ерасыл Жаксылык работает над проектом протеза ноги. Среди изобретений юных инженеров также сенсорная трость, которая помогает незрячим людям ориен­тироваться в пространстве. Один из новых проектов – беспилотник с камерой, который взлетает прямо с мес­та и сразу набирает большую скорость.

– Нынешние дети должны не просто уметь пользоваться новейшими технологиями, но и сами создавать их, управлять ими, – считает наставник. – На уроках робототехники учащие­ся планируют идеи, конструируют роботов, программируют их и затем тестируют готовые механизмы на прак­тике. Работая в команде, они развивают логическое и инженерное мышление, анализируют проблемы и находят их решения. Такая методика позволяет сформировать у ребят важные навыки, необходимые для получения будущей профессии.

На днях Бакытали Даулешяр удостоился звания «Лучший учитель года Алматинской области» и получил в награду автомобиль. Он мечтает воспитать изобретателей нового поколения. Многие из его подопечных уже становились победителями и призерами тематических олимпиад и конкурсов.

По словам Бакытали, именно интерес детей к знаниям, стремление развиваться и достигать новых высот доказывают, что даже в сельской школе можно генерировать технологии мирового уровня. Важно, чтобы талант ребят не остался без поддержки, а каждая идея воплотилась в жизнь и приносила реальную пользу людям.

#село #робототехника #Каргалы #Бакытали Даулешяр

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