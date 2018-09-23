Лучший футболист чемпионата мира-2018 получил тюремный срок

Спорт
Полузащитник мадридского "Реала" и сборной Хорватии по футболу Лука Модрич получил восьмимесячный условный срок лишения свободы за налоговые махинации в Испании, сообщает Vesti.kz

По информации El Mundo, хавбек пошел на сделку с испанскими прокурорами и признал вину по двум пунктам дела о налоговом мошенничестве. Отмечается, что Модрич может заменить условное наказание на штраф в размере 60 тысяч евро.

Ранее Модрич уже был вынужден заплатить 1,2 миллиона евро за налоговые махинации. В 2013 году хорват скрыл 290 тысяч евро, в 2014-м - 580 тысяч евро.

Футболист выступает за "Реал" с 2012 года. За это время с "королевским клубом" полузащитник выиграл чемпионат Испании, кубок Испании, дважды Суперкубок Испании, четыре раза Лигу чемпионов и три раза Суперкубок УЕФА.

Модрич был признан лучшим футболистом чемпионата мира-2018 в России. В составе сборной Хорватии он стал серебряным призером турнира. 

Более 100 тысяч выпускников школ внесли вклад в озеленение страны
Дожди и шквалы накроют ряд регионов Казахстана
Токаев лично вмешался в дело задержанного в Польше казахстанца: подробности
Застрявших в горах подростков спасли в Алматинской области
Казахскую тазы представили на международной выставке
В Туркестанской области эвакуировали 81 человека из зоны подтопления
Полиция выявила схему вывоза ГСМ за границу
В Караганде детям возвращают слух с помощью имплантации
Alibaba может войти в совет по развитию ИИ при Президенте РК
Соколы стали причиной паузы старта ракеты «Союз-5» на Байконуре
Спасатели устроили гендер-пати для коллеги в СКО
Открыт прием заявок на президентские премии и гранты в СМИ
Конституция отражает новую модель отношений государства и личности - Эдуард Полетаев
В Астане прошла экологическая акция у водоемов
Турнир по футболу «Кубок дружбы» объединил конфессии в Астане
Проект изменений в системе автострахования вынесли на обсуждение
«Фонд фондов» Казахстана привлек $95 млн для ИИ-проектов
Больше чем игра: как борьба за наследство привела астанчан на большую сцену
«Чемпионы на льду»: мировые фигуристы устроили шоу в столице
Фестиваль «Цветение яблони Сиверса» прошел в области Жетісу
Проект «Безопасный город» показывает высокие результаты в Кызылорде
Сеют зерно, надеются на подсолнечник
Когда яблони цветут
Королевство Нидерландов передало Жамбылской области 40 тысяч луковиц тюльпанов
Дети и взрослые все чаще становятся жертвами – Президент о проблеме одичавших собак
Глава государства наградил активных участников акции «Таза Қазақстан»
Президент ознакомился с деятельностью Фонда развития креативных индустрий
Патриотичная молодежь всегда и везде выступает двигателем перемен – Токаев
Помогут цифровые технологии
С тремя золотыми медалями завершили казахстанские боксеры этап Кубка мира
Лазерный луч защитит на дороге
В центре внимания – редкоземельные материалы
Не допускать давления на бизнес
Растет интерес к Алматы
Малая гидроэнергетика: не навредить экологии
Глава государства заслушал доклады руководителей ответственных госорганов
Токаев посадил дерево в столичном парке «Самал»
В шаге от элиты
Золото завоевала инспектор СОБРа
Ответственное и осознанное участие
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
МВД напомнило водителям о проверке документов
Легких прогулок не ожидается
Весенняя непогода накроет Казахстан
В Астане появятся новые точки притяжения
Мемориальный музей Шокана Уалиханова переживает второе рождение
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
В области Жетысу готовятся к севу сахарной свеклы
В Астане изменили схему движения автобусов
Для учебы и спорта
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Будущих летчиков начнут готовить со школы в Актобе
Скандальный автокортеж на улицах Шымкента: 12 машин водворены на штрафстоянку
Спасибо за мужество и стойкость
В Караганде открылся креативный экохаб

Читайте также

Турнир по футболу «Кубок дружбы» объединил конфессии в Аста…
Федерация футбола представила новую форму сборной
Мечтает о спортивных победах
Казахстан завоевал три «золота» на юниорском этапе Кубка ми…

