Лучший футболист чемпионата мира-2018 получил тюремный срок

Полузащитник мадридского "Реала" и сборной Хорватии по футболу Лука Модрич получил восьмимесячный условный срок лишения свободы за налоговые махинации в Испании, сообщает Vesti.kz.
По информации El Mundo, хавбек пошел на сделку с испанскими прокурорами и признал вину по двум пунктам дела о налоговом мошенничестве. Отмечается, что Модрич может заменить условное наказание на штраф в размере 60 тысяч евро.
Ранее Модрич уже был вынужден заплатить 1,2 миллиона евро за налоговые махинации. В 2013 году хорват скрыл 290 тысяч евро, в 2014-м - 580 тысяч евро.
Футболист выступает за "Реал" с 2012 года. За это время с "королевским клубом" полузащитник выиграл чемпионат Испании, кубок Испании, дважды Суперкубок Испании, четыре раза Лигу чемпионов и три раза Суперкубок УЕФА.
Модрич был признан лучшим футболистом чемпионата мира-2018 в России. В составе сборной Хорватии он стал серебряным призером турнира.
По информации El Mundo, хавбек пошел на сделку с испанскими прокурорами и признал вину по двум пунктам дела о налоговом мошенничестве. Отмечается, что Модрич может заменить условное наказание на штраф в размере 60 тысяч евро.
Ранее Модрич уже был вынужден заплатить 1,2 миллиона евро за налоговые махинации. В 2013 году хорват скрыл 290 тысяч евро, в 2014-м - 580 тысяч евро.
Футболист выступает за "Реал" с 2012 года. За это время с "королевским клубом" полузащитник выиграл чемпионат Испании, кубок Испании, дважды Суперкубок Испании, четыре раза Лигу чемпионов и три раза Суперкубок УЕФА.
Модрич был признан лучшим футболистом чемпионата мира-2018 в России. В составе сборной Хорватии он стал серебряным призером турнира.