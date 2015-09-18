Лучший голос страны Полина ФЕДОРОВА

Рейтинг второго сезона зашкаливал – телепроект "Қазақстан дауысы" вошел в десятку самых популярных шоу в отечественном телевидении 2014 года. Главная интрига нового сезона: кто заменит кресло наставника Медеу Арынбаева, покинувшего проект? Сегодня имя нового музыкального гуру известно – это талантливый музыкант и певец Рустем Нуржигит.



– Для меня большая честь, что я буду участвовать и вносить вклад в такой всенародный проект, как "Қазақстан дауысы". Ведь мы должны выбрать лучший голос страны! – говорит Рустем Нуржигит. – Быть членом жюри и наставником – это и большая ответственность – одного выступления очень мало, чтобы выявить талант. Поэтому нам предстоит непростая работа. Есть такие конкурсанты, которые впервые вышли на сцену, а есть вполне уже сформировавшиеся профессиональные певцы. Я еще раз подчеркиваю: мы должны выбрать самого достойного!



Шоу-проект отличается от привычных вокальных конкурсов тем, что упор делается только на голосовые данные конкурсантов. Из нескольких сотен претендентов четыре самых популярных певца страны – Нурлан Албан, Мадина Садвакасова, Алмас Кишкенбаев, Рустем Нуржигит – будут отбирать для себя конкурсантов в течение первых захватывающих прослушиваний.



Первый сезон казахстанского аналога всемирно известного телешоу The Voice of Holland (Нидерланды) или "Голос", стартовал летом 2013 года. На сегодня это самый популярный в мире музыкальный формат в жанре поиска лучших вокалистов страны. Скоро за главный приз конкурса – это пять миллионов тенге и контракт с мировой звукозаписывающей компанией Universal – снова будут бороться самые талантливые исполнители страны.