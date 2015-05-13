Свежий выпуск Лучший инновационный Олег ТАРАСОВ, Москва

Участвуя в конкурсе «Лучшие проекты в области геоинформационных технологий и дистанционного зондирования Земли», казахстанская компания представила свою работу «Автоматизированная информационная система «Дежурный план города Астаны», которая была признана наиболее удачной.

Необходимо отметить, что сегодня для эффективного контроля и мониторинга застройки столицы Казахстана используется космическая съемка. С помощью беспилотного летательного аппарата «Геоскан-401» и новейшего совершенного программного обеспечения ENVI специалис­там удается получить в кратчайшие сроки информацию о рассматриваемом районе.

Полученная награда для ТОО «Астанагорархитектура» далеко не единственная. Компания имеет целый ряд прес­тижных международных дипломов за профессиональную деятельность и в области качества.



