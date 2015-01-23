Свежий выпуск Лучший молодой ученый Евразии Наталья ГРИБОВА, Алматы

Союз молодых ученых и специалистов Евразии при поддержке Научного совета РАН по комплексным проб­лемам евразийской экономической интеграции, модернизации, конкурентоспособности и устойчивому развитию при президиуме Российской академии наук провел международный конкурс «Лучший молодой ученый Евразии». В нем приняли участие более 100 молодых ученых до 35 лет, работающих в вузах и научных учреждениях России, Беларуси, Украины, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Армении.

Конкурс проводился в облас­ти экологии по четырем номинациям: три основные номинации «Экология природы», «Экология общества», «Экология человека» и дополнительная номинация «Лучший молодой ученый Евразии в области экологии, работающий за рубежом». Соискатели оценивались по актуальности, научной и прикладной значимости проводимых исследований, количеству и качеству публикаций в научных журналах, наличию патентов и внедрению результатов исследований в реальный сектор экономики.

Научный сотрудник Института проблем горения, старший преподаватель кафедры химической физики и материаловедения факультета химии и химической технологии КазНУ им. Аль-Фараби, доктор PhD Ерлан Досжанов стал победителем международного конкурса «Лучший молодой ученый Евразии» в номинации «Экология природы». Награду казахстанцу вручили на симпозиуме «Евразийские научные чтения: экология и медицина» в Казани.

По словам Ерлана, на международный конкурс он представил работы в области экологии, нефтехимии, биотехнологии и микробиологии. Основная область его научных исследований касается экологических проблем, связанных с процессами очистки нефтезагрязненных почв, окисления углеводородов и переработки нефти после биоремедиации и фиторемедиации. Охрана и очистка окружающей среды от загрязнения нефтью и неф­тепродуктами приобретает все большую остроту в связи с ограниченностью возможнос­тей (а иногда и экологическим вредом) применения для этих целей биотехнологических и физико-химических способов очистки. Эта область исследований особенно актуальна, поскольку при добыче нефти, ее транспортировке, переработке и хранении происходит загрязнение почв и водоемов. Между тем многие аспекты влияния углеводородного загрязнения на окружающую среду и человека мало исследованы.

Ученый впервые совместно с сотрудниками лаборатории под руководством профессора З. Мансурова предложил метод исследования закономерности процесса биоокисления нефти и нефтепродуктов в почвах в зависимости от параметров процесса и физико-химических характеристик углеводородов.

Ерлан Досжанов занимается разработкой еще одного перспективного направления. Авторству молодого ученого принадлежит уникальный биохимический метод идентификации источников углеводородного загрязнения и оценки деградации нефти и нефтепродуктов в почвенных системах. Он уже использован при реализации научных проектов, а его результаты опубликованы в ряде международных цитируе­мых журналов. Полученные в ходе исследований закономерности и сведения по утилизации углеводородного сырья в зоне техногенеза имеют важное практическое значение. И не только в нефтехимии и экологии для принятия эффективных мер по снижению влия­ния нефти и нефтепродуктов на местное население, но и в плане прогнозирования биохимического и физико-химического поведения углеводородов в местах добычи нефти, при ее транспортировке, переработке и хранении.

Полученные научные результаты и развитые в ходе выполнения научных проектов биохимические методики анализа сейчас широко используются в учебном процессе при изучении курсов «Экология», «Биотехнология», «Нефтехимия», «Нефтегазовое дело».



