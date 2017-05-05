Участниками этого состязания стали претенденты, победившие в отборочных турах. Члены жюри после презентации в тестовом режиме оценили их знания законодательства РК и нормативных правовых актов, регламентирую­щих деятельность УИС. Конкурсанты уверенно справились с заданием, предусматривающим решение ситуационных задач из практической деятельности, требующих как юридической подготовленности, так и наличия коммуникативных навыков, владения приемами консультирования, умения найти продуктивный выход из конфликтной ситуации.

При оценке уровня медицинской подготовки конкурсанты показали знания о социально значимых заболеваниях, их основных симптомах, путях передачи, о неотложных состояниях, а также продемонстрировали практические навыки оказания первой медицинской помощи при различных видах кровотечений, переломах, обморочных состояниях, при остановке сердечной деятельности. А испытания по физической подготовке конкурсантов прошли на базе спорткомплекса ФСО «Динамо».

На заключительном этапе участники показали свои таланты, исполняя музыкальные композиции и читая поэмы, а также продемонстрировали профессиональное владение элементами рукопашного боя, приемами защиты и обезоруживания, при нападении вооруженного преступника, как с холодным, так и с огнестрельным оружием.

По итогам упорной борьбы жюри были озвучены имена призеров конкурса. Третье место занял Александр Парусимов, представляющий отдел по воспитательной работе среди осужденных учреждения ЕЦ 166⁄26 (город Державинск). Второе место присуждено начальнику отряда учреждения ЕЦ 166⁄18 (поселок Заводской) Азату Идрисову. А звание «Лучший начальник отряда» было присвоено начальнику отряда отдела по воспитательной работе среди осужденных учреж­дения ЕЦ 166⁄4, дислоцирую­щегося в Атбасаре, Арману Бейсембаеву. Призеры конкурса награждены денежными премиями и дипломами начальника ДУИС.

За всю историю проведения конкурса в нем приняли участие более 90 начальников отрядов подведомственных учреждений.