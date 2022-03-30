В Семее студенты, получающие профессию геолога, могут пройти учебную практику на разных континентах.

Современная геологоразведка основана как на знании минералов и закономерностей их залегания, так и на цифровых технологиях – космическом зондировании, 3D-моделировании, управлении беспилотными летательными аппаратами и так далее. Студенты профильного колледжа могут освоить эти навыки в ходе практики на ведущих отечественных и зарубежных горно-металлургических компаниях.

Как сообщил директор учебного заведения Ардак Адильжанов, геология – динамично развивающаяся наука. Месторождений на поверхности не осталось, сегодня востребованы методики и технологии по поиску на глубине. Такие знания как раз дает практика в лучших мировых компаниях.