Лучший подарок

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Наталия Портнягина, Западно-Казахстанская область

Благотворительный фонд «Асар үме» выделил многодетной матери-одиночке десять миллионов тенге на приобретение дома.

Жительница села Аксуат Теректинского района Ирина Раух одна воспитывает шес­терых детей. Старшей дочери восемнадцать, она – студентка колледжа, младшая учится в нулевке. Муж ушел из семьи несколько лет назад. Помощи от родных ждать не приходится. Но она не опускает руки, семья живет на ее скромную зарплату дворника при школе и детские пособия. Вот только нет своей крыши над головой, они не раз переезжали с одного съемного жилья в другое. Сейчас проживают в аварийном доме без газа и воды.

Многодетная семья не остает­ся без поддержки, волонтеры помогают вещами и продуктами. В их числе и Айжан Койбагарова из соседнего села Пойма. Она лично написала обращение в благотворительный фонд «Асар үме», чтобы многодетной семье помогли купить дом. К слову, были еще обращения с просьбой помочь Ирине и ее детям. И недавно Ирина получила от фонда сертификат на 10 млн тенге на покупку дома. Счастью женщины не было предела. Со слезами на глазах она благодарила всех, кто с состраданием отнесся к непростому положению ее семьи.

Собранных средств хватит на добротный дом, подключенный к газу и воде. Вместе с волонтерами женщина уже подыскивает новое собственное жилье.

Всего по Казахстану фонд «Асар үме» помог приобрести жилье 600 нуждающимся семьям, из них 15 – в Западно-Казахстанской области. По словам членов фонда, с каждым годом растет число неравнодушных людей, что позволяет охватить помощью больше семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Сегодня благодаря людям с горячим сердцем волонтерское движение набирает силу и в сельской местности. Айжан Койбагарова одна воспитывает дочь. Раньше работала в городе, сейчас – официально безработная, стоит на бирже труда. По ее мнению, широта души, желание помочь ближнему, пусть и незнакомому, человеку не зависят от размера кошелька. Даже на подработках она несколько раз кормила дежурящих на уральском пункте сбора гуманитарки для жителей Сирии, пострадавших от землетрясений, считая это своим вкладом в одно большое доброе дело.

– Несколько лет назад сама обращалась за вещевой помощью к волонтерам фонда «Солнечный Уральск». Принимала участие в сборе средств для малыша, которому требовалось дорогостоящее лечение. И как-то незаметно для себя втянулась в волонтерство. Для этого много не нужно – просто посмотрите на лица детей, когда принесли в такие семьи вещи или продукты, – рассказывает свою историю Айжан. – Сейчас поддерживаю связь с волонтерами, привожу вещи из города не только для нуждающихся нашего села, но и еще двух сел Аксуатского сельского округа.

Население в округе – около четырех тысяч, из них 15–20 семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Это многодетные, матери и отцы-одиночки, есть и те, кто может работать, но нужно ухаживать за близким человеком на инвалидности. Знаю, как им непросто. Если превышение по доходу на 15 тенге, то по закону социальная помощь не положена. Вот и живут такие семьи на минималке. Я сама, к примеру, получала жилищную помощь, на нее покупала уголь. Этой зимой мне сказали: «Помощь положена тем, у кого газовое отопление». Вот где тут логика, если у меня нет средств, чтобы газовое отоп­ление провести?!

Машины у Айжан тоже нет. Вещи из города раз в неделю помогает привезти сосед. Другая односельчанка – многодетная мать, семья которой еще недавно была в списках нуждающихся, теперь устроилась на работу и готова подключиться к помощи землякам.

Пока как «перевалочную базу» Айжан использует свой небольшой дом. Летом выдает вещи прямо во дворе. Зимой приходится разносить, развозить по адресам.

– Было бы здорово, если бы акимат выделил небольшое помещение под вещевой склад, – говорит волонтер. – Возможно, такие склады стали бы центрами развития волонтерского движения в селах. Это очень важно. Ведь благотворительность – это не просто решение социальных проблем, но еще и лучший пример для подрастающего поколения. Дети, окруженные теплотой и вниманием не только семьи, но и общества, взрослея, сами готовы проявлять заботу и сострадание к ближнему.

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