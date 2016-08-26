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​Лучший подарок – книга Абая
Айгуль БИДАНОВА, Семей

В библиотеке посетителей ожидала обширная этнографическая выставка «Великий народный поэт Великой степи», подготовленная совместно с музеем им. Абая. Выставлены сборники избранных стихов поэта, повести, «Слова назидания», исследования ученых-абаеведов – все это пользуется у читателей большим спросом. Кроме того, их вниманию были представлены ценные экспонаты из музея Абая, благодаря которым посетители могли совершить путешествие в эпоху поэта. Особое место на выставке отведено предметам, которыми пользовался Абай: сосуд для розлива напитков, большая чаша с ковшом для кумыса, домбра, кобыз, чернильница, узелковые повязки.

Тем временем сотрудники библиотеки им. Абая, наметив себе библиомаршрут, знакомили пассажиров маршрутов № 33, 35, 41, проезжающих вдоль улицы Абая, с жизнью, творчеством, общественной деятельностью поэта-просветителя. На остановках были расклеены листовки «Читай Абая и размышляй!», горожанам раздавали буклеты, закладки на темы: «Абай и библиотека», «Жизненный путь Абая», «Редкий фонд библиотеки». Пользовалась успехом тематическая викторина, ведь пассажирам, правильно ответившим на вопросы, были подарены книги просветителя.

Как рассказала заместитель директора музея Абая Мейрамгуль Кайрамбаева, посетителей в этот день ждала выставка работ художников Казахстана «Шынгыстау», созданных во время пленэра на родине поэта. Кроме того, особый интерес вызвала «История экспоната», повествующая о двух дошедших до нас фотографиях Абая и его собственноручно написанном 120 лет назад письме сыну Магавье в 1896 году.

Апофеозом праздника стало возложение цветов к памятнику Абая. И у его подножия каждый жела­ющий мог прочитать стихи. В исполнении именитых поэтов и начинающих писателей, юных студентов и талантов из детских садов звучали в этот день произведения Абая на казахском, английском, русском и китайском языках. 

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